1500 زائر في اليوم الأول لمعرض "تراثي هويتي 2"

العين في 28 يناير /وام/ شهد معرض "تراثي هويتي 2" في يومه الأول إقبالًا جماهيريًا واسعًا؛ إذ بلغ عدد زواره نحو 1500 زائر.

وتشارك في المعرض الذي ينظمه مركز سالم بن حم الثقافي، بمقره في مدينة العين، أكثر من 54 مدرسة وجهة حكومية وخاصة.

وأشاد الشيخ مسلم بن حم العامري، بالمستوى المتميز للمشاركات، مؤكدًا أن المعرض يجسد رؤية وطنية راسخة في تعزيز الهوية الإماراتية لدى الأجيال الناشئة.

وقال إن التفاعل الواسع والمشاريع الطلابية في المعرض يعكسان وعي أبناء الوطن بقيمة تراثهم وهويتهم الأصيلة، لافتا إلى أن "تراثي هويتي 2" يمثل منصة تربوية وثقافية مهمة تسهم في غرس قيم الانتماء والاعتزاز بالموروث الوطني، وتعزيز الشراكة المجتمعية بين المؤسسات التعليمية والجهات المختلفة.

وثمّن جهود المدارس والجهات المشاركة، ودور المعلمين والمشرفين في إعداد الطلبة وإخراج هذه المشاريع التراثية بصورة مشرّفة تعكس روح الإبداع والانتماء الوطني.

من جانبهم، أكد المشاركون في المعرض أن "تراثي هويتي 2" يشكّل فرصة تعليمية نوعية للطلبة لعرض إبداعاتهم والتعرّف عن قرب على التراث الإماراتي، في بيئة محفزة تجمع بين المعرفة والتجربة العملية.