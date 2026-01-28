المصرف المركزي يطلق أول نظام للمدفوعات البيومترية في المنطقة

أبوظبي في 28 يناير/ وام / أعلن المصرف المركزي، اليوم، عن إطلاق أول حلول الدفع البيومترية "Biometric" من نوعه في المنطقة، باستخدام تقنيتي التعرف على الوجه وكف اليد، وذلك تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي وجهود مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتطوير منظومة مدفوعات وطنية آمنة وشاملة ومبتكرة.

وتخضع المبادرة حالياً لمرحلة إثبات المفهوم، حيث يتم تطبيقها في دائرة الأراضي والأملاك بدبي التابعة لحكومة دبي، بما يتيح للعملاء إجراء المدفوعات بسهولة من خلال التحقق من الهوية باستخدام بصمة الوجه أو كف اليد، دون الحاجة إلى البطاقات أو الأجهزة الذكية.

وجاءت المبادرة من خلال البيئة التجريية الرقابية ومركز الابتكار التابعين له في معهد الإمارات المالي، وبالتعاون مع شركة "نتورك إنترناشيونال" الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعتمد هذه التقنية على حلول "نتورك إنترناشيونال" بدعم من شركة "PopID".

وقال سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، ونائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، إن مصرف الإمارات المركزي يؤكد التزامه الراسخ بدعم الابتكار وتعزيز التحول الرقمي في الدولة، وتعد حلول الدفع البيومترية خطوة استراتيجية نحو توفير تجارب دفع أكثر آماناً وسلاسة، وترسيخ معايير جديدة للثقة والمرونة في المعاملات المالية، بما ينسجم مع رؤية الإمارات في بناء اقتصاد رقمي رائد قائم على الابتكار.

من جانبه، قال مراد جاغري سوزر، الرئيس التنفيذي لمجموعة نتورك إنترناشيونال، إن شركة نتورك إنترناشيونال تفخر عبر تعاونها الوثيق مع مصرف الإمارات المركزي بدورها الريادي في مجال المدفوعات البيومترية بهدف بناء منظومة مدفوعات مستقبلية.

وأضاف أن المدفوعات البيومترية خطوة متقدمة في مسيرة التحول نحو التجارة الرقمية، إذ تجمع بين الراحة والأمان والكفاءة، ونواصل دعم جهود الدولة لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار المالي والاقتصاد الرقمي.