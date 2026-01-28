"موانئ أبوظبي" و"بيغ بير.إيه آي" الأمريكية توقعان اتفاقية شراكة

أبوظبي في 28 يناير/ وام / أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع اتفاقية شراكة بين ذراعها الرقمية "مقطـع للتكنولوجيا"، وشركة "بيغ بير.إيه آي" المزود الرائد لحلول الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن الوطني، ومقرها في مدينة ماكلين، بولاية فيرجينيا الأمريكية.

وجرى الإعلان عن هذه الشراكة خلال مؤتمر ومعرض التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية 2026 في أبوظبي، حيث سيسعى الطرفان لاستكشاف فرص التطوير المشترك وتقديم حلول رقمية متقدمة لتعزيز خدمات الجمارك والحدود للجهات الحكومية ومشغلي الموانئ حول العالم.

وستعمل كل من "مقطع للتكنولوجيا" و"بيغ بير.إيه آي" على استكشاف فرص التعاون في مجالات البحث والتصميم والتطوير والاختبار والتنفيذ لمنصات رقمية تدعم إدارة الجمارك وعمليات الحدود والتجارة العابرة للحدود.

وسيسعى الطرفان إلى توسيع تعاونهما خارج نطاق أسواقهما المحلية، واستكشاف فرص تجارية دولية مع الهيئات الجمركية والحكومية ومشغلي الموانئ وأصحاب العلاقة الدوليين.

وبموجب هذه الشراكة، ستعمل "مقطع للتكنولوجيا" على توظيف محفظة أعمالها المتنوعة، والتي تشمل نظام مجتمع الموانئ، ومنصات النافذة الوطنية الموحدة، وأنظمة التخليص الجمركي الرقمية، وتقنيات تسهيل التجارة، بما يوفر إنجاز عمليات تنظيمية أكثر كفاءة وشفافية، وتحسين الأداء التشغيلي على امتداد سلاسل القيمة اللوجستية العالمية.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إن الشراكة مع "بيغ بير.إيه آي" خطوة مهمة في إطار المسيرة المتواصلة لتعزيز الحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والارتقاء بالخدمات التجارية والجمركية واللوجستية.

وأضاف أنه من خلال الجمع بين الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها "مقطع للتكنولوجيا" في تقديم خدمات تسهيل التجارة وأنظمة مجتمع الموانئ والإدارة الجمركية، وبين الإمكانات المتقدمة لشركة "بيغ بير.إيه آي" في مجال الذكاء الاصطناعي والجمارك، سنعزز قدراتنا لتقديم حلول متقدمة، تعزز الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر، على امتداد شبكات التجارة والخدمات اللوجستية العالمية.

من جانبها، ستوظف "بيغ بير.إيه آي" خبراتها الواسعة في مجال الخدمات الجمركية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تشمل التحليل الآلي للصور لعمليات التفتيش الجمركي، والمنصات المتكاملة لإدارة المخاطر ودعم اتخاذ القرار، والحلول متعددة الوسائط لإدارة الحدود، بما يسهم في تعزيز الأمن ورفع مستوى الكفاءة وجودة اتخاذ القرار.

وقال كيفن ماكالينان، الرئيس التنفيذي لشركة "بيغ بير.إيه آي"، والوزير السابق للأمن الداخلي بالوكالة في الولايات المتحدة الأمريكية: يسرنا أن ندخل في شراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي، والتي تتمتع بقيادة استشرافية تدرك مدى أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم الأعمال، وتسعى بكل بقوة لتكون رائدة في تبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم متعامليها ورفد التجارة العالمية وتجمع هذه الشراكة بين خبرات "بيغ بير.إيه آي" الكبيرة في الذكاء الاصطناعي والحلول الجمركية، وبين ريادة مجموعة موانئ أبوظبي في إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية، بما يتيح للجهات الحكومية تحقيق هدفين في آن واحد، وهما تعظيم الإيرادات وتعزيز الأمن بوتيرة متسارعة.

وأضاف : انطلاقاً من خبراتنا في العمل لما يقرب من عقدين مع الحكومة الأمريكية على تطبيق أحدث التقنيات لتسهيل وتسريع حركة نقل البضائع عبر الأسواق العالمية، فإنني على ثقة بأننا على أعتاب نقلة نوعية في هذا المجال، ستتصدر فيه دولة الإمارات مشهد الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن الطرفين سيعملان على دمج حلول الذكاء الاصطناعي مع البنية التحتية الرقمية للتجارة، ودعم الهيئات الجمركية ومنظومات الأعمال التجارية لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز أمن الحدود، وتقليص مدة تخليص المعاملات، وإنجاز عمليات تجارية أكثر ذكاءً واستدامة.

وتنسجم هذه الشراكة مع الأهداف الأشمل للطرفين، والرامية إلى دفع عجلة التحول الرقمي على امتداد شبكات التجارة والخدمات اللوجستية العالمية.