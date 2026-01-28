تفاهم بين "هيئة سوق المال" و"الأوراق المالية في هونغ كونغ" لتعزيز التعاون في مجال الأصول الرقمية

أبوظبي في 28 يناير/ وام / وقّعت هيئة سوق المال مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، بهدف تعزيز التعاون التنظيمي في مجال تنظيم أنشطة الأصول الرقمية.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، تم توقيع مذكرة التفاهم على هامش المشاركة في المنتدى المالي الآسيوي الذي عُقد في هونغ كونغ.

وتمثل مذكرة التفاهم محطة مهمة ضمن مشاركة الهيئة في المنتدى، حيث تعكس دورها المحوري ومساهمتها الفاعلة في تشكيل الحوار الدولي حول تنظيم الأنشطة المالية الناشئة عبر الحدود.

وبموجب مذكرة التفاهم، سترسي الهيئتان إطاراً للتعاون في مجال الإشراف والتنظيم، بما يشمل التشاور وتبادل الرؤى والمعلومات بغرض دعم الإشراف الفعّال على الجهات الخاضعة للتنظيم في قطاع الأصول الرقمية عبر مختلف البلدان والولايات القضائية.

وتعكس المذكرة التزام الجانبين باعتماد نهج تنظيمي يتوافق مع المعايير الدولية ويعزز الابتكار المسؤول، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وحماية المستثمرين.

وقّع مذكرة التفاهم كلّ من سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، وجوليا ليونغ، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وقال سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، إن مذكرة التفاهم مع هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تعزّز سُبل تعاوننا وجهودنا المشتركة في مجال الإشراف وتنظيم أنشطة الأصول الرقمية، كما ترسي قنوات وآليات واضحة للتشاور وتبادل الرؤى والمعلومات، بما يدعم الإشراف الفعال في بيئة الأسواق الدولية.

وأضاف: نعتزم العمل معاً لتحقيق هدفنا المشترك والمتمثل في تمكين الابتكار المسؤول، وتعزيز نزاهة الأسواق وحماية المستثمرين.

من جانبها، قالت السيدة جوليا ليونغ، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة: نشهد نموّ الروابط والتنسيق في مجال الإشراف والتنظيم بين هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ وهيئة سوق المال في الإمارات، لتتوسع من الاعتراف المتبادل بالصناديق بين الجانبين إلى التعاون في الإشراف على الجهات العاملة في الأصول الرقمية.

وأضافت أن هذه المذكرة تسهم في دعم الابتكار المالي المسؤول في كل من هونغ كونغ ودولة الإمارات، إلى جانب تعزيز النمو المستدام لمنظومة الأصول الرقمية المزدهرة والآمنة في هونغ كونغ.

وشهدت مشاركة هيئة سوق المال في المنتدى المالي الآسيوي سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى على مدى يومين، ما سلط الضوء على دور الهيئة كشريك تنظيمي فاعل ومؤثر في الحوار العالمي حول أسواق رأس المال.

وبالتوازي مع توقيع المذكرة، عقدت "هيئة سوق المال" و"هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة" جلسة حوارية خاصة بالرؤساء التنفيذيين لشركات إدارة الأصول، برئاسة سعادة وليد سعيد العوضي والسيدة جوليا ليونغ، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجهتين، إلى جانب ممثلين عن شركات إدارة أصول عالمية رائدة.

وناقشت الجلسة سبل تعميق التعاون في قطاع إدارة الأصول بين دولة الإمارات وهونغ كونغ، وتعزيز الترابط بين الأسواق الدولية، والاستفادة من الإطار الحالي للاعتراف المتبادل بالصناديق بين الجانبين.

كما شهدت مشاركة الهيئة حضوراً فاعلاً في عدد من الجلسات والفعاليات المتخصصة شمل قيادة بعض الجلسات، ومن أبرزها جلسة حوارية حول الأصول الرقمية، وندوة متخصصة حول إدارة الأصول، تم تنظيمهما بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ.

وجمعت هذه الفعاليات مسؤولين رفيعي المستوى من الجهتين التنظيميتين، إلى جانب رؤساء تنفيذيين وقادة من منصات تداول الأصول الافتراضية المرخّصة، والمؤسسات الأكاديمية، وشركات التكنولوجيا، وشركات إدارة الأصول العاملة في هونغ كونغ، ما أكد عمق مساهمة الهيئة في مجالي الأصول الرقمية وإدارة الأصول.

وتركّزت النقاشات التي شهدها المنتدى على التطورات التنظيمية، والأطر المتوافقة مع المعايير الدولية، والآليات والمسارات العملية لتيسير الوصول إلى الأسواق عبر الحدود، بما يعكس الأولويات المشتركة المتعلقة بنزاهة الأسواق، وحماية المستثمرين، وتحقيق النمو المستدام.