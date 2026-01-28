ثقافة وسياحة أبوظبي تُشارك في معرض بورصة السياحة العالمية 2026 في برلين

أبوظبي في 28 يناير / وام / تشارك دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي خلال الفترة من 3 حتى 5 مارس 2026 في معرض بورصة السياحة العالمية في برلين وذلك لتعزيز جسور التواصل والتعاون مع رواد قطاع السياحة الدولي والتعريف بالمنظومة السياحية المتكاملة في الإمارة وما تقدمه من صروح ومعالم ثقافية وتجارب وجولات استثنائية تُرسخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً.

وتركز الدائرة وشركاؤها، خلال فعاليات المعرض، على تعميق علاقات التعاون القائمة، واستكشاف آفاق جديدة واعدة لاستثمار التطور المتواصل للخريطة السياحية والثقافية في أبوظبي، بما في ذلك افتتاح متاحف ومؤسسات جديدة في المنطقة الثقافية في السعديات، والتي تسرد القصص المُلهمة للدولة والمنطقة والعالم، والروابط الإنسانية والثقافية المشتركة، ودورها في صياغة مسارات الإبداع والابتكار عبر التاريخ.

ويُسلط جناح الوجهة السياحية الضوء على متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يروي التاريخ العريق للدولة من العصور القديمة وحتى الحاضر، محتفياً بإرث الوالد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه، وقيمه الراسخة في صون التراث ودعم التعليم والمعرفة وتعزيز الهوية الوطنية.

وتستعرض الدائرة أيضاً متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، الذي يأخذ زواره في رحلة عبر 13.8 مليار سنة، من نشأة الكون والمجموعة الشمسية وتطور الحياة على الأرض وصولاً إلى استشراف المستقبل البيئي من منظور عربي.

ويمتد الزخم الثقافي من جزيرة السعديات إلى منطقة العين، مع إعادة افتتاح متحف العين، تأكيداً لالتزام أبوظبي بحماية إرثها الثقافي، وتقديمه للعالم.

ويكتسب معرض بورصة السياحة العالمية في برلين أهمية إضافية هذا العام، حيث يعقد فعالياته بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وفي ظل الإقبال المتزايد على التجارب الثقافية الفريدة، يتيح الجناح المجال للتعرف على أجواء الشهر الفضيل في أبوظبي، والتي تعكس قيم الكرم والضيافة والتسامح.

وتشكل زيارة الإمارة خلال شهر رمضان فرصةً مثاليةً لاستكشاف روح المجتمع وتراثه وتقاليده الأصيلة من خلال برنامج حافل بالتجارب والفعاليات الخاصة.

ويُرحب الجناح بالإعلاميين ووكلاء السفر وبرامج العطلات والعاملين والمعنيين بقطاع السياحة العالمي، لاكتشاف المعالم والمؤسسات الثقافية المتنوعة في الإمارة عبر أنشطة وعروض تفاعلية غامرة.

يذكر أن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي تمضي في جهودها الرامية إلى تمكين شركائها في قطاع السفر والسياحة، والتي تشمل إطلاق منصتها التعليمية الإلكترونية "خبراء حياكم في أبوظبي"، المُصممة خصيصاً لتزويدهم بمعلومات شاملة حول الإمارة، وثقافتها، وتراثها العريق، وأبرز معالمها، وخيارات الإقامة فيها، ما يمنحهم المعرفة والمهارات اللازمة لتطوير برامج وجولات تلبي تطلعات عملائهم.

ودشنت الدائرة كذلك بوابة إلكترونية مخصصة لتوزيع "بطاقة أبوظبي"، دعماً لوكلاء السفر وشركات إدارة الوجهات من خلال توفير أسعار جملة تنافسية تمكنهم من توسيع باقاتهم وعروضهم السياحية.