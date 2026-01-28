معرض الصحة العالمي "دبي WHX 2026" يستضيف برنامجاً متطوراً حول الابتكار الطبي

دبي في 28 يناير/ وام / يستضيف معرض الصحة العالمي "دبي WHX 2026"، الذي يقام خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير المقبل في مدينة "إكسبو دبي"، برنامجاً متطوراً حول الابتكار في الحلول الطبية المصممة للرعاية الصحية "MESH" تقدمه "ماس جنرال بريغهام" إحدى أبرز المنظمات العالمية المتكاملة في مجال منظومة الرعاية الصحية الأكاديمية في العالم، وأكبر منظومة مستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأتي أهمية هذا البرنامج في ظل تسارع أنظمة الرعاية الصحية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط نحو تنفيذ إستراتيجيات وطنية تركز على الابتكار، وتنمية القوى العاملة، والتبنّي المسؤول للذكاء الاصطناعي.

ويجمع البرنامج التدريبي، الذي سيقام على مدى يوم واحد في 10 فبراير، الأطباء والتنفيذيين في قطاع الرعاية الصحية، والمبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين لمعالجة كيفية تحويل الرؤى السريرية والأبحاث والابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى حلول قابلة للتوسع تحقق أثراً ملموساً على أنظمة الرعاية الصحية والمرضى والاقتصادات.

وستتناول جلسات البرنامج محاور الابتكار في مجالي الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية ضمن البيئات السريرية، والملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، ومسارات التسويق التجاري، والواقع العملي لبناء مشاريع الرعاية الصحية وعرضها على المستثمرين.

وقال الدكتور مارك سوتشي، المؤسس والمدير التنفيذي لحاضنة MESH لدى "ماس جنرال بريغهام"، والأستاذ المشارك في كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية إن تحويل الابتكار إلى أثر ملموس يحتاج أكثر من الطموح؛ فهو يحتاج إلى هيكلية واضحة وانضباط وفهم عميق لكيفية عمل أنظمة الرعاية الصحية، وانطلاقاً من ذلك، صممنا منهج MESH لترجمة مبادئ الابتكار إلى ممارسات عملية ضمن بيئات سريرية وتشغيلية حقيقية.

وسيقود نسخة البرنامج خلال معرض الصحة العالمي "دبي WHX 2026"، نخبة من كبار أعضاء هيئة التدريس وقادة الابتكار في "ماس جنرال بريغهام"، من بينهم كريس كوبورن، الرئيس التنفيذي للابتكار، ونالان سريرامان، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، وشيرين شنودة، مديرة تطوير الأعمال والترخيص.

وتتضمن فعاليات البرنامج نقاشات موسعة تسلط الضوء على مستقبل الرعاية الصحية، وتقدم رؤى حول تنمية القوى العاملة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.