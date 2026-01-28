أبوظبي تستضيف الجولة الافتتاحية من سلسلة بطولة العالم للترايثلون مارس المقبل

أبوظبي في 28 يناير/ وام / أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون، عن استضافة أبوظبي لمنافسات الجولة الافتتاحية من سلسلة بطولة العالم للترايثلون 2026، والتي تقام يومي 28 و29 مارس المقبل في جزيرة الحديريات.

وتستقطب بطولة مدن العالمية للترايثلون "أبوظبي 2026" برعاية طاقة، نخبة من أبرز الرياضيين العالميين المصنفين في رياضتي الترايثلون والباراترايثلون، لخوض عطلة نهاية أسبوع حافلة بالسباقات السريعة عالية المستوى، إلى جانب برنامج متنوع من السباقات المجتمعية التي تتيح للرياضيين من مختلف الأعمار والقدرات فرصة التنافس على المسار نفسه إلى جانب أبطال العالم.

وأكد سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أن استضافة أبوظبي للجولة الافتتاحية من سلسلة بطولة العالم للترايثلون 2026 تجسد المكانة العالمية المتقدمة التي تحتلها العاصمة في تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات الرياضية الدولية، وتعكس الثقة المتنامية من الاتحادات الرياضية العالمية بقدرات أبوظبي التنظيمية وبنيتها التحتية المتطورة.

وتشكل بطولة مدن العالمية للترايثلون "أبوظبي 2026" محطة مهمة للرياضيين القادمين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، لاستكشاف موقع المنافسات قبل استضافة العاصمة بطولة العالم للترايثلون متعدد الرياضات 2026، التي ستقام في جزيرة الحديريات خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر من العام ذاته، بتنظيم مشترك من مجلس أبوظبي الرياضي وشركة "مدن"، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون.

وتعد بطولة مدن العالمية للترايثلون "أبوظبي 2026" الانطلاقة الرسمية لسلسلة سباقات بطولة العالم للترايثلون 2026، وذلك عقب ختام موسم 2025 الذي شهد منافسات قوية وعروضاً استثنائية على مدار العام.