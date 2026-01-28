تقرير "حصد" يكشف مؤشرات أداء قوية لمنظومة التأمين الصحي بدبي

دبي في 28 يناير/ وام / كشف تقرير نظام الحسابات الصحية في دبي "حصد" عن حزمة من المؤشرات القوية التي تعكس تطور منظومة التأمين الصحي في الإمارة وتعاظم دورها في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز جودة الحياة.

وأظهر التقرير، الصادر عن هيئة الصحة بدبي، أن مساهمة الإنفاق الصحي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بلغت 5.5%، فيما شكّل القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تمويل الرعاية الصحية مستحوذاً على نحو 50% من إجمالي الإنفاق الصحي، في مؤشر يعكس متانة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ودورها في دعم توجهات الإمارة لبناء نموذج صحي مستدام قائم على الكفاءة والتنافسية والابتكار.

وأوضح التقرير أن إجمالي الإنفاق الصحي في إمارة دبي عام 2024 بلغ نحو 24.55 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 10% مقارنة بعام 2023.

ووفقاً للتقرير شكلت مصادر التمويل الخاصة، بما في ذلك التأمين الصحي الخاص ومدفوعات الأسر، نحو 62% من إجمالي الإنفاق الصحي "15.29 مليار درهم"، مقابل 38% لمصادر التمويل الحكومية "9.26 مليار درهم"، في انعكاس لطبيعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل وتقديم الخدمات الصحية، فيما لم تتجاوز نسبة الإنفاق على الخدمات الصحية المقدمة خارج الإمارة نحو 1% من إجمالي الإنفاق، الأمر الذي يشير إلى كفاءة المنظومة وقدرتها على تلبية معظم الاحتياجات الصحية داخل دبي.

وأكد التقرير قوة وتكامل شبكة منظومة التأمين الصحي بدبي التي تضم 44 شركة تأمين، و16 شركة لإدارة المطالبات، و3,660 مزود خدمة صحية، و139 وسيط تأمين، ما يعكس اتساع نطاق التغطية وكفاءة البنية التشغيلية للمنظومة وسهولة الوصول إلى خدمات متنوعة وعالية الجودة في مختلف أنحاء الإمارة.

ويستند تقرير "حصد" إلى منهجية نظام الحسابات الصحية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، بما يضمن دقة البيانات وقابليتها للمقارنة الدولية، ويعزز مكانة دبي ضمن المنظومات الصحية التي تعتمد أفضل الممارسات العالمية في قياس وتحليل الإنفاق الصحي.

وقال الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي إن النتائج التي يظهرها تقرير نظام الحسابات الصحية في دبي "حصد" تؤكد أن منظومة التأمين الصحي في الإمارة وصلت إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية والاستقرار، والقدرة على إدارة التوازن بين كفاءة التمويل وجودة الخدمات واستدامة النظام الصحي ضمن نموذج متكامل يواكب طموحات دبي المستقبلية، ويترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، في جعل دبي في صدارة المدن العالمية في جودة الحياة.

وأوضح أن التطور المتواصل الذي تشهده منظومة التأمين الصحي في دبي يحظى بمتابعة ودعم مستمرين من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي، ويترجم توجيهات سموه في بناء منظومة صحية متقدمة تضع الإنسان في مقدمة الأولويات.

من جانبها قالت أسماء الشريف، المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للضمان الصحي التابعة لهيئة الصحة بدبي أن تقرير "حصد 2024" يعكس تطور منظومة التأمين الصحي في دبي، ويؤكد أن المنظومة انتقلت إلى مرحلة أكثر كفاءة وتكاملاً على مستوى التغطية السكانية وإدارة المطالبات وتوسّع شبكة مقدمي الخدمات الصحية.

وأضافت أن المؤشرات القوية التي حققتها المنظومة، وارتفاع عدد المستفيدين منها، والزيادة الكبيرة في عدد المطالبات المالية، ضمن شبكة تضم الآلاف من مقدمي الخدمات الصحية ووسطاء التأمين وجهات إدارة المطالبات، يعكس مستوى التكامل والكفاءة التشغيلية التي وصلت إليها منظومة التأمين الصحي في دبي.

وقالت وداد أحمد بن بريك، مديرة إدارة سياسات التأمين واقتصاديات الصحة بهيئة الصحة بدبي إن تقرير نظام الحسابات الصحية في دبي "حصد" يمثل أداة إستراتيجية محورية لدعم عملية التخطيط الصحي وصنع السياسات المبنية على البيانات، ويعكس تطور المنظومة المؤسسية لقياس وتحليل الإنفاق الصحي وفق أفضل المنهجيات والمعايير الدولية المعتمدة.

وأوضحت أن اعتماد النهج التحليلي المتقدم في نظام "حصد"يرسخ مكانة دبي كنموذج رائد في الحوكمة الصحية، ويعزز جاهزية القطاع الصحي لمواكبة المتغيرات المستقبلية بكفاءة ومرونة ، ويوفر رؤية شاملة تساعد على توجيه الموارد بكفاءة، وتعزيز استدامة النظام الصحي، ومواءمة القرارات التمويلية مع أولويات صحة المجتمع وجودة الحياة في الإمارة.