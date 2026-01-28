‎55 ألف راكب استفادوا من خدمة النقل البحري "عبرة" في عجمان خلال 2025

عجمان في 28 يناير/ وام / أعلنت هيئة النقل في عجمان أن خدمة النقل البحري "عبرة" سجلت 55,872 راكباً خلال العام الماضي، عبر شبكة تضم أربع محطات رئيسية، ما يعكس استمرار الإقبال على هذه الخدمة ضمن منظومة النقل العام في الإمارة.

وتضم شبكة النقل البحري أربع محطات رئيسية، هي محطة الزوراء، ومحطة الراشدية القريبة من سوق السمك في عجمان، ومحطة الصفيا في منطقة مشيرف بالقرب من مجلس جمعية عجمان للصيادين، ومحطة المارينا المجاورة لكورنيش عجمان (مارينا عجمان)، بما يسهم في تسهيل تنقل الركاب بين عدد من المناطق الحيوية والسياحية.

وقال المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في هيئة النقل في عجمان إن خدمة النقل البحري "عبرة" تعكس الهوية التراثية لدولة الإمارات، وتدعم الحركة السياحية، بالإضافة إلى توفير تجربة تنقل مميزة وآمنة للركاب.

وأضاف أن الهيئة ماضية في تطوير خدمات النقل البحري والارتقاء بكفاءتها التشغيلية، بما يسهم في تعزيز منظومة النقل العام وتحقيق رضا جميع المتعاملين.