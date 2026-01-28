مكتبة محمد بن راشد تقدم تجربة معرفية نوعية في معرض القاهرة الدولي للكتاب

القاهرة في 28 يناير/ وام / شهدت منصة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم ، التي تشارك للمرة الأولى في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، اقبالا واسعا من الزوار وكبار المسؤولين خلال الأسبوع الأول من مشاركتها، في تأكيد على الحضور المتنامي للمكتبة ودورها الثقافي والمعرفي دوليا.

واستعرضت المكتبة خلال مشاركتها برامجها واصداراتها الجديدة ومبادراتها المعرفية، بما في ذلك مبادرة "عالم بلغتك"، إلى جانب تنظيم مجموعة من الجلسات الحوارية والفكرية التي لاقت اقبالا وتفاعلا من جمهور المعرض.

وأوضح الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس ادارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، إن هذا التفاعل الكبير يمثل نجاحا بارزا للمشاركة الأولى في المعرض، ويعكس اهتمام الجمهور بما تقدمه المكتبة من خدمات ومبادرات معرفية نوعية وإصدارات حديثة، تعكس رؤية دولة الإمارات في تمكين المعرفة وتعزيز دور الإنسان في المجتمع.

وشهدت منصة المكتبة زيارات رفيعة المستوى من كبار المسؤولين والمثقفين والأدباء.

وضمن برنامجها الثقافي، عقد فريق المكتبة جلسة حوارية لاطلاق موسوعة "الأسر الحاكمة في التاريخ الإسلامي.. العادل والمستبد" للدكتور عبدالرزاق الفارس، كما نظمت المكتبة جلسة تعريفية بجائزة محمد بن راشد للغة العربية، قدمها سعادة بلال البدور، الأمين العام للجائزة، استعرض خلالها الدورة العاشرة من الجائزة، وأهدافها ومحاورها وآليات التقديم، مع شرح مفصل لكيفية المشاركة والاستفادة من المبادرة في تعزيز اللغة العربية ونشرها.

وعلى هامش المشاركة، شارك معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، مع معالي الدكتور أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للاعلام في جمهورية مصر العربية، في جلسة حوارية بعنوان "العلاقة الثقافية بين مصر والامارات"، أدارها الاعلامي الدكتور سليمان الهتلان، تناولت أوجه التعاون الثقافي وسبل تعزيز الشراكات الإعلامية والمعرفية بين البلدين.

كما قام وفد مكتبة محمد بن راشد بزيارات ميدانية إلى مؤسسات اعلامية وثقافية شملت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، ومبنى الإذاعة والتلفزيون المصري "ماسبيرو"، واستوديو نجيب محفوظ، ومكتبة الاسكندرية، إلى جانب مشاركتها في عقد ملتقى الإعلام في "القصر الذهبي" الذي تم تنظيمه بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية وسفارة الامارات في مصر، بهدف تعزيز تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون المشترك.

