‎14 موظفا في حكومة عجمان يحصلون على أربع شهادات مهنية دولية من معهد الابتكار العالمي "GINI"

عجمان في 28 يناير/ وام / اختتمت دائرة الموارد البشرية برنامج الدبلوم المهني "رحلة صناع الابتكار"، الذي نظمته بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط في مختبر الابتكار بمركز عجمان X، مكللا مساره بنجاح 14 موظفاً من مختلف الجهات الحكومية في الحصول على أربع شهادات مهنية معتمدة دولياً من معهد الابتكار العالمي "GINI"، مما يعزز قدراتهم المهنية ويؤهلهم للمساهمة الفاعلة في تطوير منظومة الابتكار الحكومي ورفع مستوى جودة الخدمات الحكومية.

وأكد سعادة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية، أن البرنامج يعكس جهود الدائرة المستمرة في تعزيز الابتكار الحكومي وتأهيل الموظفين بأحدث أدوات وممارسات الابتكار وفق المعايير العالمية، انسجاماً مع رؤية عجمان 2030، وقال إن البرنامج يهدف إلى رفع جاهزية الموظفين للمشاركة الفاعلة في تطوير منظومة الابتكار، وتحسين كفاءة وفعالية الابتكار المؤسسي، إلى جانب تمكينهم من مواجهة التحديات واستشراف الحلول المبتكرة التي تسهم في رفع جودة العمليات والخدمات الحكومية.

وأكد سعادة عبدالرحمن النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن البرنامج يشكل خطوة إستراتيجية مهمة في دعم رؤية حكومة عجمان لتطوير وتمكين الكفاءات البشرية، مشيرا إلى أهمية التكامل بين الخبرات والجهود المشتركة في تأهيل الموظفين وفق أفضل الممارسات العالمية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية ومستدامة للمجتمع.

وأوضح أن البرنامج تمكن من تعزيز القدرات القيادية والابتكارية للموظفين، وتمكينهم من التعامل الإيجابي مع كافة التحديات المستقبلية بكفاءة واحترافية، ما يعكس الالتزام المستمر بتطوير الموارد البشرية.

واشتمل البرنامج التدريبي، الذي امتد على مدار خمسة أشهر، على أربعة محاور رئيسية، هي: محترف الابتكار المعتمد (CInP)، ومحترف التفكير التصميمي (CDTP)، وإستراتيجي الابتكار المعتمد (CInS)، واختتم بالمحور الرابع مقيم الابتكار المعتمد (AInA)، الذي تناول موضوعات متخصصة شملت تقييم المنظمات الابتكارية المعتمدة، وأداة تقييم نضج الابتكار، ومنهجية التقييم، ومدخلات قياس نضج الابتكار، ومفاهيم الابتكار المؤسسي، وآلية إعادة التقييم السنوية لمنظمات الابتكار المعتمدة، ودور المقيم المعتمد في دعم استدامة الابتكار.

ويأتي برنامج "رحلة صناع الابتكار" ضمن مذكرة الشراكة الموقعة بين دائرة الموارد البشرية ودائرة البلدية والتخطيط، ويعد جزءاً من إستراتيجية متكاملة لتعزيز الابتكار الحكومي ورفع تنافسية حكومة عجمان، من خلال تطوير مهارات وقدرات الموظفين في مختلف القطاعات، واستهداف الفئات الإشرافية والتنفيذية والموظفين العاملين في مجالات الابتكار والإستراتيجية لتعزيز مهاراتهم المعرفية والتطبيقية ودعم مسيرة الابتكار في العمل الحكومي.