جمارك أبوظبي تستعرض حلولها التقنية في مؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية للتكنولوجيا

أبوظبي في 28 يناير/ وام / تستعرض جمارك أبوظبي أبرز حلولها المبتكرة ومشاريعها التقنية المتقدمة خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية للتكنولوجيا بحضور ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة إلى جانب ممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية ومجتمع الأعمال ومزودي التكنولوجيا.

وأكد سعادة محمد البلوشي رئيس الاتصال والتسويق المؤسسي في جمارك أبوظبي أن مشاركة جمارك أبوظبي في هذا الحدث الدولي تأتي في إطار التزامها بتبني أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة المنظومة الجمركية وتسهيل حركة التجارة وتعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية ودعم أمن الحدود.

وقال في تصريح لوكالة انباء الإمارات "وام" إن جمارك أبوظبي تحرص على توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة جمركية ذكية واستباقية تسهم في تسهيل التجارة وضمان انسيابيتها وتعزز في الوقت ذاته أمن وسلامة المجتمع بما يدعم مكانة أبوظبي مركزا لوجستيا وتجاريا عالميا.

وأضاف أن جمارك أبوظبي تستعرض خلال المعرض مجموعة من خدماتها الرقمية المتطورة ومنظومة "الجمارك الخفية" التي تشمل حلول التخليص الجمركي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي وإجراءات التخليص قبل الوصول والتخليص من خارج الدولة إلى جانب مشروع الممر التجاري الرقمي الموثوق.

وأشار إلى أن المنظومة تعتمد كذلك على أنظمة تحليل بيانات متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم لمعالجة وتحليل المعاملات والبيانات بشكل فوري وذكي بما يدعم العمليات الجمركية ويسهم في التنبؤ بالمخاطر والاحتمالات المستقبلية واتخاذ قرارات استباقية.

ولفت إلى أن مؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية للتكنولوجيا يشكّل منصة دولية مهمة لتعزيز التكامل وتوطيد الشراكات بين إدارات الجمارك وسلطات الحدود ومجتمع الأعمال ومزودي التكنولوجيا بما يسهم في توحيد الجهود ورفع مستوى التنسيق وتبني نهج مبتكر يدعم مرونة وانسيابية حركة التجارة العالمية ويحفظ أمن وسلامة المجتمع من الغش التجاري والبضائع المقلدة.