"الأرشيف والمكتبة الوطنية" يستعرض تحديات البحث التاريخي في عصر الذكاء الاصطناعي بمعرض القاهرة للكتاب

القاهرة في 28 يناير/ وام / سلط "الأرشيف والمكتبة الوطنية" الضوء على التحديات المعاصرة التي تواجه تدوين التاريخ، داعيا إلى الموازنة بين المناهج العلمية الرصينة واستخدام التقنيات الحديثة، وذلك خلال ندوة متخصصة نظمها ضمن مشاركته في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026.

وركزت الندوة التي قدمها المؤرخ الدكتور أيمن فؤاد سيد، أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر، وأدارها الإعلامي محمود شرف، على أهمية توظيف الأدوات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث التاريخي باعتبارها أدوات مساندة تسهل الوصول للمعلومة، مع التشديد القاطع على ضرورة إخضاع مخرجاتها للمراجعة والتدقيق العلمي والرجوع إلى المصادر الأصلية الموثوقة.

واستعرض الدكتور سيد تطور حركة التدوين التاريخي عند المسلمين ومناهجه، وصولا إلى المناهج الحديثة في القراءة النقدية والتحليل، كما تناول إشكاليات غياب الوثائق في فترات صدر الإسلام، وحدود بداية التدوين، مما يفرض على الباحثين دقة متناهية في التعامل مع المصادر.

وتطرق المحاضر أيضا إلى دور المستشرقين في دراسة التاريخ الإسلامي وكيفية الإفادة النقدية من أعمالهم، مؤكدا أهمية تنويع المقاربات لتشمل الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

من جانبها، أكدت السيدة عائشة الزعابي، رئيس قسم البرامج التعليمية بالأرشيف والمكتبة الوطنية، في ختام الندوة، أن تطوير مهارات البحث التاريخي يتجاوز سرد الوقائع؛ ليكون عملية بناء معرفي موثق يستند إلى التحليل النقدي.

وأشارت إلى أن هذا النوع من البحث يعد ركيزة أساسية لحفظ الذاكرة الوطنية وصون الهوية الثقافية، ووسيلة لإعادة قراءة الماضي بوعي يسهم في فهم الحاضر واستشراف المستقبل.

يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار البرنامج الثقافي المتكامل للأرشيف والمكتبة الوطنية، الهادف إلى تعزيز الحوار المعرفي وتبادل الخبرات، حيث شهدت الفعاليات المصاحبة إقبالاً لافتاً من رواد المعرض، مما يعكس دورها في إثراء المشهد الثقافي وتعزيز الوعي العام.