غرفة عجمان تستعرض صناعات 6 مصانع وطنية في "جلفود 2026" وتكشف عن نمو عضويتها الصناعية 10 %

عجمان في 28 يناير/ وام / تواصل غرفة عجمان تنفيذ خطتها الإستراتيجية لتعزيز نمو القطاع الصناعي في الإمارة عبر مشاركتها الحالية في معرض "جلفود 2026" المقام في دبي، مستعرضة الإمكانات المتقدمة لست منشآت صناعية وطنية، وذلك بالتزامن مع تسجيل عضوية المنشآت الصناعية في الغرفة نمواً لافتاً بنسبة 10% خلال النصف الثاني من عام 2025 ليصل إجماليها إلى 824 منشأة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يؤكد نجاح جهود تطوير القدرات الإنتاجية وفتح قنوات التعاون الدولي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.

ويشهد جناح الغرفة في الحدث العالمي نشاطاً مكثفاً يستهدف تعزيز قنوات التواصل وتوسيع مجالات التعاون، حيث يضم الجناح كلاً من "مصنع الروضة للمواد الغذائية" و"مصنع ميركاتا لصناعة الحلويات" و"مصنع بون كريب" و"مصنع بيرفكت للأغذية" و"محمصة الراهي" و"محمصة الرواحي"، لتسليط الضوء على جودة المنتجات الوطنية وقدراتها التنافسية لفتح آفاق أوسع للصادرات المحلية، كما شهد الجناح عقد لقاءات ثنائية مع وفود رسمية أبرزها وفد غرفة أم القيوين ووفد غرفة التجارة العربية الكولومبية لتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية فاعلة.

وأكد محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء في غرفة عجمان أن معرض "جلفود" يعد منصة عالمية ديناميكية تجمع آلاف العارضين من أكثر من 195 دولة وتستعرض ما يزيد على 1.5 مليون منتج، مشيراً إلى أن المعرض يكتسب أهميته من الموقع الإستراتيجي لدولة الإمارات كنقطة انطلاق رئيسية لكبرى المصانع والشركات الغذائية العالمية، ودورها المحوري كمركز دولي داعم لسلاسل الإمداد الغذائي بفضل بنيتها التحتية المتطورة وما تطرحه من ابتكارات ترسم مستقبل صناعة الأغذية.

وأوضحت جميلة كاجور النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء أن مشاركة المنشآت الصناعية تحت مظلة غرفة عجمان تأتي في إطار إستراتيجية دعم المصانع المحلية وتمكينها من الترويج لمنتجاتها على منصات دولية كبرى، مؤكدة أن المعرض يوفر فرصاً نوعية للتواصل المباشر مع المستثمرين والموزعين واستكشاف أسواق جديدة وعقد شراكات تسهم في توسيع نطاق الأعمال، بما يعكس التزام الغرفة بدعم نمو القطاع الخاص وتعزيز مكانة عجمان كمركز صناعي وتجاري مستدام.