ختام بطولة "كيو تور الشرق الأوسط" للسنوكر بدبي

دبي في 28 يناير/ وام / توج العراقي علي علي بلقب الجولة الرابعة من بطولة "كيو تور الشرق الأوسط" للسنوكر، التي استضافتها دبي خلال الفترة من 24 إلى 27 يناير الحالي، عقب فوزه على مواطنه عماد عدنان بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية التي أقيمت أمس في أكاديمية اتحاد الإمارات لألعاب البلياردو بدبي، ليصبح أول لاعب عراقي يتوج بإحدى جولات البطولة.

وكان اتحاد الإمارات لألعاب البليارد قد نظم منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من بطولة "كيو تور" الشرق الأوسط للسنوكر، ضمن روزنامة الموسم الحالي، بمشاركة 64 لاعباً من 15 دولة، يتقدمهم نخبة من أبطال العالم وآسيا وأفريقيا، إلى جانب لاعبي الإمارات.

وشهدت الجولة الثالثة، التي أقيمت خلال الفترة من 20 إلى 23 يناير الحالي، تتويج الإيراني سيافاش مزيني باللقب، بعد فوزه على القطري علي العبيدلي بنتيجة 4-2 في المباراة النهائية.

وسيتأهل بطلا الجولتين الثالثة والرابعة إلى التصفيات النهائية العالمية، للمنافسة على بطاقات الانضمام إلى جولة المحترفين.

وأكد ماجد سلطان، الأمين العام لاتحاد الإمارات لألعاب البليارد، أن المنافسات القوية التي شهدتها البطولة بجولتيها عكست الارتفاع الكبير في المستوى الفني وحجم المشاركة، مشيراً إلى أن الإقبال الواسع من اللاعبين على المشاركة في البطولة بدبي يؤكد مكانتها كإحدى أبرز الوجهات المعتمدة لاستضافة البطولات الاحترافية في المنطقة.