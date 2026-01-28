برعاية سعود بن صقر.. رأس الخيمة تستضيف الدورة الـ17 من "ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة"

رأس الخيمة في 28 يناير/ وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تستضيف إمارة رأس الخيمة خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير المقبل، الدورة السابعة عشرة من "ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة"، الحدث العلمي الذي ينظمه مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة، ويجمع نخبةً من العلماء والباحثين من مؤسسات أكاديمية دولية مرموقة، بمن فيهم عالمان حائزان على جائزة نوبل، ضمن برنامج يعزز الحوار العلمي والتعاون البحثي، ويستعرض أحدث مسارات الابتكار في هذا المجال.

ويلقي صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الكلمة الافتتاحية الرئيسة للقمّة التي استطاعت أن ترسّخ وعلى مدار 17 عاماً، مكانتها منصة علمية عالمية مرموقة تجمع الباحثين والأكاديميين والعلماء لتبادل المعرفة واستكشاف سبل توظيف التقدم العلمي في دعم التنمية المستدامة والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية.

ويناقش المشاركون في الورشة دور المواد المتقدمة في إيجاد حلول للتحديات العالمية، بما في ذلك الاستدامة وكفاءة الطاقة وتعزيز المرونة البيئية وتطوير التطبيقات التكنولوجية الناشئة.

ويعكس برنامج الورشة، بما يتضمنه من محاضرات وجلسات نقاشية متخصصة، التزام رأس الخيمة الراسخ بالعلم والبحث والابتكار.

وتشهد الورشة تقديم النسخة الرابعة من "جائزة الشيخ سعود العالمية لعلوم المواد"، التي تُنظَّم كل عامين لتكريم الإسهامات العالمية الاستثنائية في هذا المجال، بما يجسد التزام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بدعم علوم المواد على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.

وتُمنح الجائزة لعام 2026 إلى أحد العلماء الحاصلين على جائزة نوبل، بما يعزز المكانة الدولية والعلمية للجائزة، ويؤكد دور رأس الخيمة وجهةً عالمية موثوقة للاحتفاء بالتميز العلمي.

وتهدف الورشة إلى تعزيز التعاون الدولي وإلهام أجيال المستقبل من العلماء، والإسهام بصورة فاعلة في المساعي العالمية الرامية إلى بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً، عبر الجمع بين الخبرات العلمية الراسخة والباحثين الصاعدين.

وتُقام "ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة 2026" هذا العام في "منتجع موڤنبيك جزيرة المرجان" في رأس الخيمة، وتحظى برعاية شركة "ستيفن روك"، إحدى أكبر شركات المحاجر في العالم، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من 80 مليون طن سنوياً.