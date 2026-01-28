نادي الوصل يتوّج بدرع التفوق العام للألعاب المائية

دبي في 28 يناير/ وام / توّج اتحاد الإمارات للرياضات المائية، نادي الوصل الثقافي الرياضي بدرع التفوق العام للألعاب المائية للموسم الرياضي 2025 -2026، بعد تصدره الترتيب العام برصيد 5687 نقطة، متقدماً على نادي الفجيرة للفنون القتالية "5386 نقطة" ونادي أبوظبي للرياضات المائية "3730 نقطة".

وسلّم الدرع رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد الإمارات للرياضات المائية عبدالله الوهيبي، إلى نبيل عبدالكريم الفلاسي عضو شركة الألعاب الفردية والجماعية ومشرف السباحة في نادي الوصل، وذلك بحضور عدد من ممثلي وسباحي النادي الذين عبّروا عن اعتزازهم بهذا الإنجاز.