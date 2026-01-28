‎ دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان توقع اتفاقية رعاية مع الاتحاد للماء والكهرباء

عجمان في 28 يناير/ وام / وقّعت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان اتفاقية رعاية مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء، في إطار سعيها إلى دعم تصميم وتنفيذ الفعاليات الرياضية والمجتمعية، وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية.

ويأتي توقيع الاتفاقية تجسيداً للحرص المشترك على تطوير العمل المؤسسي وتفعيل الشراكة في مجالات الفعاليات والأنشطة المجتمعية والسياحية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في إمارة عجمان ودولة الإمارات.

وقّع الاتفاقية كل من الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس الدائرة، والمهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء، بحضور سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون الثنائي في تنظيم ورعاية الفعاليات المجتمعية والسياحية والرياضية، إلى جانب دعم المبادرات المؤسسية المشتركة التي تساهم في إبراز مكانة عجمان كوجهة سياحية مستدامة.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي إن هذه الاتفاقية محطةً نوعية في مسيرتنا نحو تحقيق رسالتنا الإستراتيجية، وتشكل أنموذجاً في التكامل المؤسسي وتضافر الجهود بين القطاعات لتعزيز الأنشطة المجتمعية والسياحية، وترسيخ مكانة عجمان كوجهة رائدة على الخارطة السياحية العالمية، مؤكدا الحرص على المضي بهذا التعاون مع الاتحاد للماء والكهرباء نحو آفاق أرحب، بما يخدم المستهدفات الاستراتيجية للإمارة، ويعزز البصمة المجتمعية والأثر السياحي لفعالياتنا وأنشطتنا.

وأكد المهندس يوسف أحمد آل علي، أن التعاون مع دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان فرصة نوعية للمشاركة في دعم وتشجيع الفعاليات المجتمعية والرياضية والسياحية.

وقال إن الاتحاد للماء والكهرباء تعتز بهذه الشراكة المثمرة التي تؤكد الالتزام الدائم والحرص المستمر على دعم المبادرات التي تصب في صالح المجتمع وتدفع عجلة التنمية المستدامة في جميع المجالات، وتعزز المكانة المتنامية لإمارة عجمان ودولة الإمارات العربية المتحدة كوجهاتٍ سياحية رائدة.

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي إن هذه الشراكة تدعم جهود في تطوير البرامج المجتمعية والرياضية، وتوسع أثر الفعاليات التي يتم تنظيمها على المستويين المحلي والدولي، مشيراً إلى أن الاتفاقية تُترجم التوجهات الاستراتيجية نحو بناء شراكات مؤثرة ومستدامة مع الجهات الوطنية الرائدة.

وتؤكد الاتفاقية التزام الطرفين بتسخير الإمكانات المؤسسية لتنفيذ فعاليات رياضية ومجتمعية وسياحية ذات طابع نوعي، تسهم في تعزيز جاذبية إمارة عجمان واستقطاب الزوار، وإبراز مقوماتها الثقافية والتراثية الفريدة.