جلفود 2026.. 140 مليون درهم صادرات غذائية تونسية إلى الإمارات

دبي في 28 يناير/ وام / أكد يوسف بيوض، مدير الممثلية التجارية لتونس بالدولة، أن قيمة الصادرات الغذائية التونسية إلى الإمارات تصل لنحو 140 مليون درهم سنوياً، ما يعكس متانة العلاقات التجارية بين البلدين.

وأوضح بيوض، على هامش مشاركة تونس في معرض "جلفود"، أن حجم التبادل التجاري الإجمالي بين تونس ودولة الإمارات يصل إلى نحو 956 مليون دينار تونسي، تمثل الصادرات التونسية منها حوالي 356 مليون دينار تونسي، يشكل قطاع الصناعات الغذائية قرابة ثلثها، بما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأشار إلى أن المشاركة التونسية في "جلفود" هذا العام تُعد المشاركة رقم 19، مؤكداً أن تونس تحرص على التواجد المستمر في هذا الحدث العالمي، لا سيما في دولة الإمارات التي تُعد منصة إقليمية وعالمية للتجارة والأعمال.

وأشار إلى مضاعفة مساحة الجناح التونسي لتصل إلى 510 أمتار مربعة مقارنة بالسنوات السابقة، إلى جانب زيادة عدد الشركات المشاركة.

وأضاف أن المشاركة التونسية تضم 48 مؤسسة تونسية ضمن الجناح الرئيسي في معرض "جلفود" في إكسبو تغطي مختلف مجالات الصناعات الغذائية، تشمل التمور، والمعجنات، والبسكويت بمختلف أنواعه، وزيت الزيتون، إلى جانب 13 مؤسسة تونسية أخرى مشاركة في مركز دبي التجاري العالمي ضمن جناح مخصص لقطاع زيت الزيتون المعلب، ليصل إجمالي المشاركة الرسمية إلى 61 شركة تونسية، فضلاً عن مشاركات فردية أخرى.

وأكد أن معرض "جلفود" يُعد أكبر وأهم معرض عالمي في قطاع الصناعات الغذائية، ويوفر للمؤسسات التونسية فرصة إستراتيجية للالتقاء بالمشترين والموزعين والعملاء من مختلف دول العالم، وتطوير شراكات تجارية جديدة، وتعزيز قيمة المنتجات التونسية ورفع تنافسيتها في الأسواق الدولية.

وأوضح أن الشركات التونسية تستهدف من خلال مشاركتها في "جلفود" التوسع في السوق الإماراتي والخليجي، إلى جانب النفاذ إلى أسواق آسيا وأفريقيا، انطلاقاً من مكانة دبي كمركز محوري لإعادة التصدير والتجارة العالمية.

ولفت إلى أن تنامي الصادرات الغذائية التونسية إلى الإمارات يعكس جودة المنتجات التونسية وقدرتها على تلبية متطلبات الأسواق العالمية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الجهود لتعزيز حضور المنتجات التونسية في السوق الإماراتي، والبناء على الشراكات القائمة لتحقيق نمو مستدام في حجم التبادل التجاري بين البلدين.