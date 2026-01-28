تواصل منافسات الموسم الثاني عشر من برنامج "شاعر المليون"

أبوظبي في 28 يناير/ وام / حجز الشاعران حمد محيا العيباني من دولة الكويت وعامر العايذي من المملكة العربية السعودية مقعديهما في مرحلة "الستة النهائية"، بعد حصولهما على 48 درجة من أصل 50، ضمن منافسات الموسم الثاني عشر من برنامج شاعر المليون، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، ويُبث مباشرة من مسرح شاطئ الراحة عبر قناتي "أبوظبي" و"بينونة".

بينما تأهّل الشاعر عبد الله محمد العجمي من دولة الكويت إلى "قائمة الستة النهائية" عبر تصويت الجمهور عن الحلقة السابقة، بعد حصوله على 80 درجة هي مجموع تصويت الجمهور ودرجة لجنة التحكيم فيما دخل أربعة شعراء في أسبوع من التصويت انتظاراً لتأهل أحدهم في مستهل الحلقة القادمة وهم: حسام بن فَيّاح من المملكة العربية السعودية وحصل على 47 درجة، وموسى محمد بطي القبيسي من دولة الإمارات العربية المتحدة وحصل على 46 درجة، وفارس العامري السبيعي و صاهود زيد الرضيان من دولة الكويت وحصلا على 45 درجة.

وجرت منافسات الحلقة الرابعة عشرة بحضور معالي فارس خلف المزروعي رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وسعادة عبدالله مبارك المهيري مدير عام الهيئة بالإنابة، وسعادة محمد جمعة بن يافور المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، وعضوي اللجنة الاستشارية بدر صفوق وتركي المريخي، وقدّمها الإعلاميان فيصل الجاسم وسلامة المهيري.

وتخلل الحلقة فقرة تراثية أدّت فيها فرقة أبوظبي للفنون الشعبية «فن الهمبل» بقصيدة من كلمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأداء نهيان المنصوري وبخيت المهيري، مع شرح من الدكتور سلطان العميمي لأصول هذا الفن ودوره في سباقات الهجن وإحيائه في الثمانينيات.