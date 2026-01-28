"طرق دبي" تنفذ 67 تطويراً مرورياً في 2025 وتعتزم 45 مشروعاً إضافياً في 2026

دبي في 28 يناير/ وام / أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إنجاز 67 تحسيناً مرورياً سريعاً في مختلف مناطق الإمارة خلال عام 2025، شملت 46 تحسيناً في مواقع متفرقة من الشوارع الحيوية والمناطق السكنية، و12 تحسيناً في مناطق المدارس، و9 تحسينات في المناطق التطويرية، وذلك ضمن خطة إستراتيجية للحلول المرورية السريعة تهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز الانسيابية المرورية والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.

وأفادت الهيئة بأنها تخطط لتنفيذ أكثر من 45 تحسيناً مرورياً خلال عام 2026، تشمل تطوير وتوسعة عدد من التقاطعات الحيوية والمناطق التطويرية، وتحسين المداخل والمخارج في المناطق السكنية والتجارية، إلى جانب تنفيذ حلول مرورية سريعة في محيط المدارس.

وأكدت الهيئة أن هذه التحسينات تجسّد التزامها بترجمة توجهات القيادة الرشيدة في التطوير المستدام للبنية التحتية، ودعم كفاءة التنقّل، وتقليل زمن الرحلات والكثافة المرورية، من خلال تعزيز الربط بين المناطق السكنية والتعليمية والتطويرية، بما يواكب النمو الحضري ويعزز جودة ورفاهية الحياة في إمارة دبي.

وأسهمت الحلول والتحسينات المنجزة خلال عام 2025 في تحقيق أثر مروري إيجابي، تمثّل في رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز انسيابية حركة المركبات، وتقليل زمن الرحلات بنسبة تقديرية تصل إلى 45% في مناطق التحسينات، إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية للمركبات في عدد من الشوارع بنسبة بلغت 33%.

وفيما يتعلق بالمناطق والشوارع الرئيسة، كان للحلول المرورية المنجزة دور واضح في تحسين الانسيابية وزيادة الطاقة الاستيعابية في مناطق عدة من بينها الورقاء، والبرشاء جنوب، وند الحمر، والراس، إضافة إلى عدد من الشوارع الحيوية شملت شارع الشيخ زايد، وشارع الميدان، وشارع الإمارات باتجاه الشارقة، وشارع أم الشيف، وشارع الوصل، وشارع رأس الخور، وشارع الشيخ زايد بن حمدان، وشارع المنارة.

كما أنجزت الهيئة سلسلة من التحسينات على الشوارع الحيوية، شملت توسعة شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الميدان من مسارين إلى ثلاثة مسارات عند مدخل منطقة الخوانيج، وزيادة سعة جسر الميدان من ثلاثة إلى أربعة مسارات، وتوسعة المخرج من شارع الشيخ زايد إلى شارع الميدان من مسار إلى مسارين، إضافة إلى تحسين الوصلات بين الطرق السطحية والجسر، والتحسينات المرورية على تقاطع شارع الوصل مع شارع المنارة، التي أسهمت في رفع الطاقة الاستيعابية للمركبات بنسبة 50% وخفض زمن الانتظار بنسبة تجاوزت 30% في هذا التقاطع.

وفي محيط المدارس، نفذت الهيئة 12 تحسيناً مرورياً خلال عام 2025 خدم أكثر من 30 مدرسة في دبي، شملت مجمّعات مدارس في مناطق الورقاء الأولى، والمزهر الأولى، والقصيص، والبرشاء جنوب، إضافة إلى مدرسة المواكب في القرهود، والكلية الإنجليزية في الصفا 1، ومجمّع زايد التعليمي في المزهر الرابعة، وعدد من المدارس الأخرى في مواقع متفرقة من الإمارة.

وتضمنت هذه التحسينات توفير ساحات للمواقف، وتحسين المداخل والمخارج، وتطبيق وسائل التهدئة المرورية، بما أسهم في تقليل الازدحام وطوابير الانتظار ورفع مستوى السلامة المرورية في محيط المدارس.