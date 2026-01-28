برئاسة عمار بن حميد.. مجلس إدارة مصرف عجمان يعلن تحقيق أرباح صافية بقيمة نصف مليار درهم في 2025

عجمان في 28 يناير / وام / ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، اجتماع مجلس إدارة المصرف، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف، وأعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي مصطفى الخلفاوي، حيث أعلن المجلس عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال العام 2025 تضمنت اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 9.18% بما يعادل 50% من صافي الربح بعد الضريبة.

ونجح المصرف في تسجيل صافي أرباح قبل الضريبة بلغ 548 مليون درهم بنمو 25% على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 500 مليون درهم بزيادة سنوية مماثلة، وارتفعت الإيرادات الإجمالية للمصرف إلى 1.7 مليار درهم بنمو 10% مدفوعة بأداء مستقر في القطاعات الرئيسية وتوسع مدروس في مصادر الدخل، كما ارتفع صافي الإيرادات بنسبة 22% ليصل إلى 899 مليون درهم نتيجة تحسن الأداء التشغيلي واستمرار الانضباط في هيكل التكاليف، وسجل الدخل من غير التمويل نمواً لافتاً بلغ 262 مليون درهم بزيادة سنوية 37% مسهماً بنسبة 29% من إجمالي الإيرادات.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن أداء المصرف خلال 2025 يعكس وضوح الرؤية والتوجه عبر مواصلة ترسيخ حضوره بثقة مستنداً إلى أسس حوكمة راسخة ونهج متزن، مشيراً سموه إلى أن هذا الأداء المالي الإيجابي يجسد القدرة على التكيف مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام قائم على الانضباط والتطلع لعام 2026 بثقة استناداً لنتائج قوية وأسس تشغيلية متينة وخطط تطوير مدروسة تعزز المرونة لمواكبة تطلعات المرحلة المقبلة بما ينسجم مع أولويات التنمية الاقتصادية في الإمارة، مشيداً بجهود فريق العمل وتفانيهم وكفاءتهم التي كان لها بالغ الأثر في الوصول لهذه النتائج.

من جانبه، أوضح مصطفى الخلفاوي الرئيس التنفيذي للمصرف أن النتائج المحققة تؤكد القدرة على التنفيذ المتماسك للإستراتيجية من خلال نمو مدروس وانضباط تشغيلي وتقدم ملموس في تنويع الإيرادات، مع مواصلة التركيز على بناء مصرف أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل قادر على تلبية تطلعات المتعاملين وتعزيز المكانة ضمن المنظومة المالية.

وشهدت الميزانية العمومية للمصرف نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 44 % ليصل إلى 32.9 مليار درهم، كما زاد حجم تمويل المتعاملين بنسبة 39 % ليبلغ 21.4 مليار درهم، فيما نمت ودائع العملاء بنسبة 40 % لتصل إلى 26.6 مليار درهم، مدعومة بارتفاع أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 28 %، ما عزّز استقرار مصادر التمويل وتنوّعها، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.5 مليارات درهم، بنمو سنوي قدره 12 %.

كما واصلت مؤشرات الأداء المالي تحسّنها، حيث بلغ العائد على الأصول 1.8 %، والعائد على حقوق المساهمين 15.2 %، في الوقت ذاته، شهدت جودة الأصول تحسّناً ملحوظاً، مع تراجع نسبة التمويلات غير العاملة إلى 7 % بانخفاض قدره 288 نقطة أساس، كما تراجعت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 45.9 % بانخفاض قدره 431 نقطة أساس، في دلالة على كفاءة تشغيلية أعلى وإدارة أكثر فاعلية للموارد.

كما تجلّى الأداء القوي للمصرف في النجاح اللافت لأول إصدار صكوك له بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، والذي شهد طلباً تجاوز حجم الإصدار بمقدار 5.4 مرات، واستقطب مشاركة أكثر من 100 مستثمر دولي، وقد حظي الإصدار بإقبال واسع من مؤسسات استثمارية إقليمية وعالمية مرموقة، ما أسهم في تحقيق تنوّع جغرافي متوازن، بواقع 35 % مخصصة لمستثمرين دوليين و65 % لمستثمرين من المنطقة.

ويقوم تنفيذ الأداء على تركيز واضح على الركائز الإستراتيجية الأربع للمصرف: الخدمة، والسرعة، والتخصص، والبساطة، بما يتيح وضوح الأولويات ويعزّز نهجًا منضبطًا في اتخاذ القرار على مستوى المؤسسة، وتتكامل هذه الركائز مع إطار نمو يرتكز على الفرص، والمنتجات، والعمليات، والكوادر البشرية، بما يضمن انسجام الطموحات بعيدة المدى مع قدرة تنفيذية قوية ومستدامة، وقد انعكس هذا الانضباط الإستراتيجي في مجموعة من المحطات الرئيسة التي حققها المصرف خلال العام.

كما يضع مصرف عجمان المتعاملين في صميم نموذج عمله، ويمضي بثبات في مسار تحوّل رقمي عملي يقوده نهج "المتعامل أولاً"، وخلال العام، ركّز المصرف على بناء قنوات رقمية أكثر فاعلية، وتعزيز تجربة المتعامل عبر جميع نقاط التواصل، وتوسيع حلول مصرفية مصمّمة بدقّة لتلبية احتياجات كل شريحة.

وسجّل المصرف خلال العام سلسلة من الإنجازات التقنية النوعية، شملت ترقية شاملة للنظام المصرفي الأساسي، وإطلاق "حمد AI" كأول منصة تفاعلية ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، وافتتاح مركز التجربة الرقمية في الفرع الرئيسي بعجمان، كما واصل المصرف تطوير القنوات الرقمية، وتعزيز تجربة الانضمام الرقمي، وتقديم حلول تمويل استهلاكي رقمية بالكامل، إلى جانب توسيع خدمات الربط المؤسسي وحلول الخدمات المصرفية للشركات والخزينة.

كذلك، واصل مصرف عجمان ترسيخ الاستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن صلب عملياته، وخلال العام، أعلن المصرف التزامه بأهداف الحياد الكربوني والتمويل المستدام، وواصل تنمية محفظته في هذا المجال، مسجّلاً أكثر من 40 عملية تمويل مستدام.

وفي موازاة ذلك، عزّز المصرف متانة عملياته، ورفع مستويات الأمان والجاهزية، وارتقى بكفاءة الأداء المؤسسي، بما يدعم نموذج عمل أكثر مرونة، وقدرة أعلى على الاستجابة، ونمواً مستداماً يقوده التنفيذ المنضبط لا الشعارات. وشكّل هذا التقدّم دافعاً لنمو لافت في قاعدة المتعاملين، التي ارتفعت بنسبة 36% خلال العام، مؤكّداً الزخم المتواصل للمصرف في توسيع حضوره على مستوى الدولة.

وفي الإطار ذاته، عزّز المصرف مبادرات داعمة لأهدافه الاستدامية وتطلعات متعامليه، شملت خدمات استشارية متخصصة، وبرامج للحد من الانبعاثات وتعويضها، إلى جانب أطر داخلية واضحة للاستدامة، بما يؤكد نهجاً مؤسسياً يقوم على نمو مسؤول وقيمة طويلة الأمد.

ويواصل مصرف عجمان تنفيذ إستراتيجيته طويلة الأمد، مع تركيز واضح على تطوير القدرات الرقمية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق نمو متوازن عبر أنشطته الأساسية. ويؤكد المصرف التزامه بتعزيز تجربة المتعاملين، وتوسيع شراكاته المؤسسية، وترسيخ حضوره في الصيرفة الإسلامية، ضمن أطر حوكمة وإدارة مخاطر تدعم استدامة الأداء خلال المرحلة المقبلة.