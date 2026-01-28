اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية تُعلن جاهزيتها للحدث العالمي

دبي في 28 يناير/ وام / أعلنت اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية في شرطة دبي، عن تفاصيل الاستعدادات لمنافسات النسخة السابعة من التحدي "سوات 2026"، والتي ستنطلق فعاليتها من 7 إلى 11 من فبراير المُقبل في المدينة التدريبية بالروية بدبي، موضحةً أن عدد الفرق التي سجلت للمشاركة في التحدي بلغت هذا العام، 114 فريقاً من 48 دولة من مختلف قارات العالم، فيما لايزال باب التسجيل مفتوحاً.

وأكدت اللجنة الجاهزية التامة لبدء المنافسات على المستويين التنظيمي والميداني مع بدء توافد الفرق المُشاركة في التحدي الذي تصل قيمة جوائزه إلى 260 ألف دولار أمريكي، فيما ستشهد المُنافسة بثاً يومياً مُباشراً لكافة أحداثه عبر قناتي تلفزيون دبي الرياضي، وقناة الإمارات، وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالتحدي، إلى جانب وجود بثوث ونقل إخباري عبر البعثات الإعلامية المرافقة للفرق المُشاركة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية اليوم في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور سعادة سيف مهير المزروعي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد مصبح الغفلي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ونائبه لشؤون أمن الهيئات العميد عبيد مبارك بن يعروف الكتبي، رئيس اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، والعميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعميد الدكتور محمد الجناحي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، نائب رئيس لجنة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، والرائد جمال الزعابي رئيس اللجنة الفنية لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية والملازم أول ياسر الزرعوني، مدير فرق شرطة دبي التكتيكية، وعدد من الحضور.

وأكد العميد عبيد مبارك بن يعروف الكتبي، أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يشهد نجاحاً وتطوراً مُستمرين وارتفاعاً في عدد الفرق على المستوى العالم، وذلك منذ توجيه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بتحويل التحدي من محلي إلى عالمي في العام 2018، وفي ظل المتابعة المُستمرة من معالي الفريق معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والتوجيهات بأن يكون الحدث العالمي على أعلى المستويات، ويواكب سمعة إمارة دبي في تنظيم أفضل والفعاليات والأحداث والبطولات الدولية.

وأوضح أن هذا العام شهد تسجيل 114 فريقاً من 48 دولة من مختلف قارات العالم إلى الآن، مبيناً أن التحدي أصبح يُعدُّ الحدث الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية، وأن الزيادة المستمرة في أعداد المشاركات من دول آسيا وأوروبا وأفريقيا إضافة إلى الأمريكيتين، عاماً بعد عام، تُجسد المكانة العالمية التي وصل إليها التحدي.

وأضاف أن النسخة السادسة من التحدي في العام الماضي، دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية في أكبر عدد من الدول التي تشارك في بطولة خاصة للفرق التكتيكية "سوات" على مستوى العالم، بواقع 46 دولة، وبمشاركة 103 فرق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن عدد الفرق التي شاركت في التحدي ضمن أول نسخة بلغت 61 فريقاً وذلك في عام 2019، في حين بلغ عدد الفرق 46 فريقاً عام 2020، و 34 فريقاً في عام 2022، و52 فريقاً عام 2023، و73 فريقاً في عام 2024.

من جانبه، أكد العميد محمد الجناحي، أن التحدي بات يعتبر حدثاً سنوياً يجمع الفرق التكتيكية من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن التحدي يعد من أكبر التحديات من حيث عدد الدول المشاركة، ومن حيث قيمة الجوائز، وقد أخذ صدى كبيراً جداً على مستوى العالم.

وأكد العميد علي المنصوري، وجود خطة إعلامية متكاملة ترافق حدث تحدي الإمارات للفرق التكتيكية العالمي، بينها مركز إعلامي مُتخصص في مكان الحدث يقدم كافة الخدمات الإعلامية للصحفيين من داخل الدولة، وللصحفيين المرافقين للفرق التخصصية من خارج الدولة، إلى جانب توفير شبكة إنترنت، ومحتوى إعلامي، ومنصة للصور، واستوديو "البودكاست"، وشاشات لعرض النتائج والتفاعل الجماهيري للمتواجدين في الحدث.

وأشار إلى أن الحدث العالمي سيواكبه بث مباشر عبر قناة "سوات" بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية و"الصينية"، وبث مباشر على مستوى القنوات الإخبارية المحلية في قناتي دبي الرياضية وقناة "الإمارات"، وقناة "يوتيوب" ومنصة "تيك توك" الخاصتين بالتحدي، إلى جانب وجود بث وتقارير للتحدي على مستوى القنوات العربية والعالمية، بالإضافة إلى البث الإذاعي على محطات "فيرجن راديو"، و"دبي آي"، (Dubai Eye) وإذاعة "ARN"، ومنشورات على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن شرطة دبي ستعمل من خلال منصة الاتصال الإعلامي العالمي "ذا فويس" على التواصل المباشر مع الجهات الإعلامية العالمية، لتوفير المحتوى الإعلامي الخاص بالتحدي بعدة لغات، بما في ذلك الدعم التقني لتقديم خدمات البث المباشر لمحطات التلفزيون وقنوات التواصل الاجتماعي.

واستعرض العميد المنصوري نتائج النشر الإعلامي لتحدي "سوات" خلال العام الماضي 2025، حيث بلغ إجمالي عدد الأخبار المنشورة عن التحدي 3.9 آلاف خبر بمختلف اللغات، فيما زار الموقع الإلكتروني لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 18 مليون زائر، فيما تداولت 522 صحيفة محلية وعالمية أخبار التحدي عبر 49 لغة.

ونشرت أكثر من 50 دولة تقارير إعلامية حول التحدي، فيما غطت الفعاليات 70 قناة تلفزيونية بإجمالي عدد ساعات بث 165 ساعة، بينما غطى التحدي 119 كادراً إعلامياً محلياً وعالمياً، إلى جانب 130 كادراً من شرطة دبي أجروا 97 مقابلة مع القادة وكبار الزوار وتسجيل 35 حلقة بودكاست.

بدوره، أوضح الرائد جمال الزعابي، أن هناك 35 حكماً مُتخصصاً جاهزاً للتحكيم في فعاليات التحدي وهم من أصحاب الخبرة في مجالات التدخل السريع والعمليات الشرطية الخاصة، مشيراً إلى أنهم خضعوا لدورات تدريبية تخصصية في هذا النوع من البطولات، وشاركوا سابقاً بالتحكيم في 9 بطولاتمحلية و6 دولية بنفس نظام التحدي.

إلى ذلك، أوضح الملازم ياسر الزرعوني، أن اللجنة المنظِّمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية عملت هذا العام على تسخير كل الإمكانيات لظهور التحدي بالصورة التي تليق بدولة الإمارات وإمارة دبي وتميُّزها في تنظيم واستضافة أكبر المناسبات والفعاليات العالمية خاصة في المجال الشرطي والرياضي.

وبين أن الفرق التي ستتنافس ستكون من الفرق الرجالية إلى جانب مشاركة فرق من العنصر النسائي، وهو ما يعد نجاحاً للتحدي في استقطاب العنصر النسائي لخوض المنافسات، وإبراز قدراتهن حيث وصل عدد الفرق النسائية المسجلة إلى 10 فرق ومنها فرق تخوض المنافسات لأول مرة مثل الصين.

وبين الملازم أول ياسر الزرعوني أن الفرق الدولية المُشاركة في التحدي ستخوض خمس منافسات هي "تحدي الهجوم"، و"إنقاذ رهينة"، و"مسابقة إنقاذ ضابط"، و"تحدي البرج"، و"اجتياز الموانع"، مشيراً إلى أن كل مسابقة تحتاج من كل فريق اتباع أساليب تكتيكية ولياقة بدنية وقدرات مهارية عالية من أجل حصد النقاط بشكل يومي، فيما سيتم تتويج الفرق الثلاثة الفائزة في المركز الأولى يومياً، وفي اليوم الختامي سيتم تتويج الفرق الفائزة بالمجموع العام في حصد النقاط.