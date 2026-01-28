حمدان بن محمد يعتمد إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة ضمن مبادرة "دبي 10X"

دبي في 28 يناير / وام / اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، اليوم إطلاق 3 مشاريع في قطاعات التنقل والصحة والسفر ضمن المرحلة الثالثة لمبادرة (دبي 10X) التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، وتهدف لترسيخ ثقافة الابتكار في العمل الحكومي والعمل المشترك بين الجهات الحكومية بدبي.

وتشمل هذه المشاريع الجديدة التي تم الإعلان عن إطلاقها كلاً من مشروع مدينة العشرين دقيقة بإشراف هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومنظومة الكشــف المبكر عـــن الأمراض المزمنة بإشراف هيئة الصحة بدبي، ومشروع المطارات المصغرة بدبي بإشراف مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية.

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن مبادرة (دبي 10X) أحدثت نقلة نوعية في العمل الحكومي بدبي ورسخت عقلية الابتكار والتعاون لدى قادة وموظفي الجهات الحكومية، وشجعتهم على الانتقال من الممارسات وأساليب العمل التقليدية إلى تبني الابتكار الشامل في تطوير وتنفيذ المشاريع الحكومية.

وقال سموّه: تسريع الإنجاز في العمل الحكومي ركيزة مهمة في تحقيق تطلعاتنا المستقبلية وسنواصل دعم جهاتنا الحكومية لتطوير مشاريع نوعية ومبتكرة تقدم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع وتعزز جودة حياتهم.

وأشاد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بجهود الفرق الحكومية المشاركة في المرحلة الثالثة لمبادرة (دبي 10X)، وحرصهم على التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وإيمانهم بأهمية دور الابتكار الحكومي في تحقيق رؤية دبي لمستقبلها.

وقال سموه: قطاعنا الحكومي في دبي هو من الأكثر استعداداً للمستقبل على مستوى العالم، ووضعنا لأنفسنا معايير عالية للتميز في العمل الحكومي وسنواصل مسيرة التطور والتقدم دون توقف، ونجاحنا في تحقيق تطلعاتنا يعتمد على تمسكنا الدائم بالعزيمة والإصرار والإبداع والابتكار.

وقد حضر إطلاق المشاريع إلى جانب سموّه، سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعادة خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.

وتم اختيار هذه المشاريع الجديدة من بين 79 فكرة مشروع، عمل على تطويرها أكثر من 120 موظف من 33 جهة حكومية بدبي ضمن المرحلة الثالثة لمبادرة "دبي 10X"، وشهدت بعض هذه المشاريع تعاوناً مميزاً بين ما يصل إلى 11 جهة حكومية، وتم تقييم هذه المشاريع وفق معايير متنوعة تشمل النتائج المرجوة، وفترة التنفيذ، وقدرتها على التكامل مع الخدمات الحكومية الأخرى وتأثيرها على مستوى الإمارة وجودة حياة أفراد المجتمع في دبي.

ويهدف مشروع مدينة العشرين دقيقة بإشراف هيئة الطرق والمواصلات بدبي إلى تطوير مسارات التنقل الحضرية وتسهيل حركة وانسيابية تنقل الأفراد للوصول لنحو 80% من الخدمات الرئيسية من خلال المشي وركوب الدراجات الهوائية وأنظمة التنقل المرنة المستدامة لتعزيز جودة الحياة.

وتم العمل على تطوير هذا المشروع بالشراكة مع بلدية دبي وشرطة دبي لتقليل زمن الوصول للخدمات الأساسية، وزيادة المساحات الخضراء والمناطق المظللة، وضمان السلامة المرورية للمشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية والسكان، وتوفير مسارات مناسبة ومرنة للتنقل، وتم التطبيق التجريبي للمشروع في منطقة البرشاء الثانية.

ويعمل مشروع منظومة الكشــف المبكر عـــن الأمراض المزمنة بإشراف هيئة الصحة بدبي، على تعزيز الصحة الاستباقية لدى كافة أفراد المجتمع بدبي من خلال نظام متطور يسمح بإجراء التدخلات التشخيصية في الوقت المناسب وإدارة تقديم العلاج والاستشارات الصحية لهم بشكل استباقي بما يسهم في تعزيز مستويات الرعاية الصحية في الإمارة وخفض التكاليف المالية.

وتم التركيز على مرضى السكري في المرحلة الأولى لهذا المشروع، حيث تقدر تكاليف علاج مرضى السكري في دبي بنحو 2.78 مليار درهـم سنوياً، وتم العمل مع العديد من المستشفيات والمراكز الصحية في الإمارة لتحسين معدلات التعافي من هذا المرض، بما فيها المستشفى الكندي التخصصي، وعيادات أستر كلينك، ومستشفى كينغز كوليدج لندن، ومستشفى ميدكير، ومستشفى مردف.

ويهدف مشروع المطارات المصغرة بدبي بإشراف مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية للارتقاء بتجربة المسافرين عبر مطارات دبي وتمكينهم من إكمال إجراءات السفر في محطات مختلفة في مدينة دبي ونقلهم مباشرة إلى قاعات المغادرة في المطار عبر مركبات مؤمنة، بما يسهم في خفض الازدحام في المطارات وتقليل الوقت اللازم لإنهاء هذه الإجراءات، وتطوير التشريعات المعنية بالسلامة والأمن في قطاع الطيران.

وتم العمل على تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع هيئة دبي للطيران المدني، وشرطة دبي، وطيران الإمارات، ومطارات دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، ومجموعة (e&).

جدير بالذكر أن مبادرة (دبي 10X) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2017 أسهمت في تطوير العديد من المشاريع المستقبلية والنوعية في دبي، وتقديم الخدمات الحكومية بطرق مبتكرة، وإيجاد حلول لمختلف التحديات بما يسهم في تعزيز مكانة دبي الريادية كوجهة عالمية لتصدير النماذج والأساليب المبتكرة في العمل الحكومي، فضلاً عن تشجيع مختلف الجهات الحكومية في دبي على تبادل الخبرات والمهارات والموارد والعقول ضمن إطار مشترك.