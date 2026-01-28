اتحاد الكرة يسلّم الشارات الدولية لـ32 حكماً وحكمة لعام 2026

دبي في 28 يناير/ وام / سلّم اتحاد الإمارات لكرة القدم، في مقره الرئيسي بدبي، الشارات الدولية لـ32 حكماً وحكمة معتمدين لعام 2026.

جاء ذلك بحضور عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وحمد أحمد المزروعي عضو مجلس الإدارة نائب رئيس لجنة الحكام.

وضمّت قائمة الحكام الدوليين لهذا العام نخبة من الكفاءات، بواقع 7 حكام ساحة، و9 حكام مساعدين، و3 حكمات لكرة القدم، و7 حكام لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، إضافة إلى 3 حكام وحكمة واحدة لكرة قدم الصالات، وحكمين لكرة القدم الشاطئية.

وهنأ اتحاد الإمارات لكرة القدم الحكام والحكمات بمناسبة نيلهم الشارات الدولية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يجسّد ثمرة الدعم المستمر من مجلس الإدارة، والجهود المتواصلة التي تبذلها لجنة الحكام في تطوير الأداء والارتقاء بمستوى التحكيم، وفق أعلى المعايير المعتمدة من الاتحادين الآسيوي والدولي، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدولية.

وشملت قائمة الحكام الذين تسلّموا الشارات الدولية عمر آل علي، وعادل النقبي، وأحمد عيسى درويش، ويحيى الملا، وسلطان محمد صالح، ومحمد الهرمودي، وسهيل الملا (حكام الساحة)، ومحمد أحمد يوسف، وجاسم عبد الله، وأحمد الراشدي، وعلي راشد النعيمي، وسبت عبيد، وسعيد المرزوقي، وياسر سبيل، ومحمد حسين المازمي، وعامر عبد الله حسن (الحكام المساعدين)، وعادل النقبي، وعمر آل علي، ومحمد عبيد خادم، وصقر الزعابي، وعيسى خليفة، وأحمد النقبي، وسلطان عبد الرزاق (حكام تقنية الفيديو)، وفهد بدر الحوسني، وأحمد الغيص، وحمد عبد الله النقبي (حكام كرة قدم الصالات)، وإبراهيم الرئيسي، ونواف أحمد (حكام كرة القدم الشاطئية)، والحكمات خلود الزعابي، وروضة المنصوري (ساحة)، وأمل جمال (مساعدة)، ونجاة البلوشي (حكمة كرة قدم الصالات).