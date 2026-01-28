جامعة خليفة تنظم النسخة الأولى من برنامج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

أبوظبي في 28 يناير/ وام / نظمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، النسخة الأولى من برنامج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بدعم من "جوجل دوت أورغ" و"مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات" وبرنامج "سايبر اي 71".

وجاءت هذه المبادرة كامتداد محوري لأول برنامج شامل لندوات الأمن السيبراني في المنطقة، والذي أُطلق في مارس 2025.

وشهد برنامج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني مشاركة ما مجموعه 100 مشارك بشكل حضوري و170 بشكل افتراضي من جميع أنحاء دولة الإمارات، حيث حصلوا على شهادات معتمدة من جامعة خليفة ومجلس الأمن السيبراني ما يعكس مستوى جاهزيتهم العالية لمواجهة التهديدات السيبرانية وتصميم أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة.

وشملت فئات المشاركين في البرنامج طلبة مدارس الثانوية والجامعات وطلبة الدكتوراه وأكاديميين ومتخصصين من قطاع الأمن السيبراني وممثلين من القطاعين العام والخاص.

وتضمنت النسخة الافتتاحية من البرنامج تكريم سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، تقديرًا لدعمه المتميز للبرنامج، كما تم تكريم برنامج "سايبر اي 71" كواحد من أبرز مؤسسات المجتمع المحلي في برنامج جامعة خليفة.

وقال الدكتور فيلاند هولفيلدر، نائب رئيس الهندسة والرئيس التكنولوجي الإقليمي لأمن وسيادة شركة "جوجل السحابية" إن قطاع الأمن السيبراني يشهد طلبًا متزايدًا على الكفاءات المتخصصة في ظل ما تتيحه التكنولوجيات الجديدة كالذكاء الاصطناعي، من فرص، إلى جانب ما تفرضه من تحديات على هذا المجال، ونفخر بدعم الجامعات في مختلف أنحاء مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للمساهمة في بناء كوادر قوية ومتنوعة في مجال الأمن السيبراني، تمتلك الخبرة والمعرفة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد سعادة الدكتور محمد الكويتي أن هذه المبادرة تمثل امتدادًا للجهود الوطنية الرامية إلى رعاية القدرات ودفع تطوير الحلول الرقمية المُبتَكَرَة القادرة على مواجهة التحديات والمخاطر المتسارعة في الفضاء السيبراني، كما أشار إلى أن النسخة الافتتاحية تشكل منصة مثالية لنشر الوعي بالأمن السيبراني على مستوى المجتمع واستعراض التكنولوجيات المتطورة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، بما يسهم في تعزيز المرونة السيبرانية وترسيخ ثقافة الابتكار.

وشدد سعادته على أن هذه الجهود تلعب دورًا محوريًا في تمكين الشباب وتثقيف الأجيال الجديدة من الخبراء والقيادات في قطاعات الأمن السيبراني والرقمي.

وأوضح الدكتور محمد الكويتي أن الابتكار هو ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بدولة الإمارات ومحركًا رئيسًا لتعزيز منظومة الأمن السيبراني الوطنية.

وأشار في هذا السياق إلى دور برنامج "سايبر اي 71" في مواصلة دعم ورعاية الأفكار المُبتَكَرَة والجهود في مجال الأمن السيبراني، مع القيام في الوقت نفسه بحماية الإنجازات الوطنية والحفاظ على المرونة الرقمية على المدى الطويل، مؤكدًا أن هذا البرنامج يهدف إلى تمكين الطلبة والخريجين وتزويدهم بالمعرفة اللازمة وتأهيلهم كرواد أعمال ناجحين في قطاع الأمن السيبراني.

وقال البروفيسور بيان شريف، الرئيس الأكاديمي لجامعة خليفة إن برنامج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني الذي تم نظيمه بدعمٍ من جوجل دوت أورغ، يعكس التزام جامعة خليفة ببناء رأس المال البشري في مجالَي الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

وأضاف أنه من خلال الشراكة مع مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات وبرنامج سايبر اي 71، نساهم بتزويد المنطقة بمجموعة واسعة من القدرات متعددة الاختصاصات القادرة على مواجهة تحديات الأمن الرقمي بشكل مباشر، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات لتصبح مركزًا عالميًا للتكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي.