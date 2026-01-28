شما بنت محمد بن خالد تفتتح النسخة الرابعة من معرض ومنصة الثريا في أبوظبي

أبوظبي في 28 يناير/ وام / افتتحت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة منصة الثريا، منصة ومعرض "الثريا 2026"، الذي يُقام خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير 2026 في قاعة المارينا بمركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة أكثر من 220 علامة تجارية محلية وعالمية تمثِّل قطاعات التصميم والصناعات الإبداعية، في واحدة من أضخم النسخ التي تشهدها المنصة منذ انطلاقتها.

وتُنظَّم النسخة الرابعة من منصة الثريا برعاية مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومركز أدنيك أبوظبي، وشبكة أبوظبي للإعلام، وبرنامج "وطني إبداعي"، التابع لدائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ضمن حدث ثقافي وتمكيني يجمع المبدعين وروّاد الأعمال في مساحة تفاعلية تهدف إلى تطوير التجارب الإبداعية، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمار، وتعزيز الحراك الثقافي والسياحي في إمارة أبوظبي.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان إنَّ إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، تخصيص عام 2026 ليكون عام الأسرة يجسِّد رؤية وطنية راسخة تضع الأسرة في قلب التنمية الشاملة، باعتبارها الحاضنة الأولى للقيم والركيزة الأساسية لتماسك المجتمع واستدامة نهضته.

وأوضحت أنَّ اختيار موضوع البحر واللؤلؤ لهذه النسخة ينطلق من هذا الإطار الوطني، حيث يعكس ارتباط الهُوية الوطنية بجذورها الأصيلة، ويجسِّد رمزية الأسرة الإماراتية التي تُشبه اللؤلؤة، تتكوَّن في العمق، وتُصقل بالصبر، وتزداد قيمة مع الزمن، بوصفها أساس الهُوية وامتداد الذاكرة الوطنية.

وأكَّدت أنَّ هذه النسخة من منصة الثريا تعكس تطوُّراً نوعياً يرسِّخ مكانتها الثقافية، بما تحمله من عمق رمزي ورؤية معاصرة تُعيد قراءة التراث بلغة الحاضر وتمنحه بُعداً ثقافياً متجدّداً.

كما أكَّدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان أنَّ المنصة تمثِّل مساحة تمكينية شاملة لرائدات الأعمال الإماراتيات، تُتيح لهنَّ الترويج لمشاريعهنَّ الإبداعية، وتوسيع شبكات التواصل المهنية، والوصول إلى جمهور محلي ودولي، بما يعزِّز دور المنصة كجسر للتواصل والتعاون، ومحفِّز للسياحة الثقافية والإبداعية، ويسهم في رفع جودة الحياة وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي وعالمي للإبداع.