جلفود 2026.. شركات ناشئة توسع حضورها المحلي وتصل الأسواق العالمية بدعم من "صندوق خليفة"

دبي في 28 يناير/ وام / يدعم صندوق خليفة لتطوير المشاريع مشاركة 10 مشاريع إماراتية ناشئة في معرض "جلفود 2026" في خطوة تهدف إلى تمكين هذه المشاريع من التوسع التجاري، وتعزيز جاهزيتها للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد أصحاب مشاريع مشاركة في المعرض دور الصندوق في دعمهم لتوسيع حضورهم ووصول منتجاتهم داخل السوق الإماراتي عبر تسهيل تسجيل المنتجات وتوفير خصومات تسهم في عرض المنتجات المحلية في نوافذ البيع والجمعيات، وكذلك دور الصندوق في دعم وصول المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكدت سعادة موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، أن مشاركة الصندوق في "جلفود 2026" تأتي في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى ترسيخ مكانة المشاريع الإماراتية كلاعب تنافسي في حركة التجارة الإقليمية والعالمية.

وقالت إن دعم مشاركة 10 مشاريع وطنية يوفّر لها منصة مباشرة للتواصل مع الموزعين والمستثمرين الدوليين، واستكشاف فرص تصديرية نوعية، والانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية، مشيرة إلى أن هذه المشاركة لا تقتصر على إبراز المنتجات الوطنية، بل تمثل خطوة عملية لتعزيز جاهزية المشاريع الإماراتية للأسواق الدولية، وتوسيع نطاق وصولها التجاري، ودعم انتقالها من النجاح المحلي إلى نمو مستدام عابر للحدود.

من جانبه، قال ثامر العامري، مؤسس شركة أوروم أبيس للعسل، إن دعم صندوق خليفة مكّن الشركة من التواجد في معارض كبرى مثل "جلفود" وهو ما أسهم في تعزيز الوعي بالعلامة التجارية وفتح آفاق جديدة للتواصل مع الأسواق العالمية.

وأوضح أن الصندوق قدّم دعماً معنوياً مهماً من خلال إتاحة الفرصة للمشاركة في الفعاليات المتخصصة، ما انعكس إيجاباً على حضور الشركة في السوق، لافتاً إلى أن شركته التي تأسست في عام 2024 وتتخذ من أبوظبي مقراً لها، نجحت في الوصول إلى أسواق خارجية عدة عبر التجارة الإلكترونية، تشمل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وسنغافورة، إلى جانب التوسع محلياً من خلال قنوات البيع المباشر والمتاجر.

وأكد علي السعيد، ممثل شركة أصول إتقان للصناعات الغذائية، أن دعم صندوق خليفة كان له دور محوري في تمكين الشركة من التواجد في المعارض المتخصصة، والتي تمثل منصة أساسية للتعريف بالمنتجات وبناء العلاقات التجارية.

وأشار إلى أن الشركة تعمل في عدة قطاعات غذائية، تشمل صناعة الألبان ومشتقاتها، وتعبئة الزيوت والزيتون، إضافة إلى ابتكارات في مجال منتجات حليب الإبل، موضحاً أن الصندوق أسهم في تسهيل دخول منتجات الشركة إلى السوق الإماراتي، ودعم تواجدها في الجمعيات والأسواق المحلية، بما يعزز فرصها للنمو والانتشار.

وقال غمدان مبخوت، المدير العام لشركة no خيرات للأغذية، إن صندوق خليفة شكّل داعماً رئيسياً لمسيرة الشركة منذ انطلاقتها، لا سيما من خلال تمكينها من المشاركة في المعارض والفعاليات الكبرى، وعلى رأسها "جلفود".

وأوضح أن الشركة تركز على تطوير منتجات غذائية إماراتية مستوحاة من الإرث الخليجي، بأساليب حديثة تلبي متطلبات الأسواق العالمية، مؤكداً أن دعم الصندوق أسهم في تعزيز قدرة الشركة على عرض منتجاتها والترويج لها خارج الدولة، بما يخدم هدف تصدير المنتج الإماراتي إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح علي الخاطري، صاحب ومؤسس شركة بونو لصناعة مرق العظم العضوي، أن مشاركة الشركة في "جلفود 2026" بدعم من صندوق خليفة أتاحت لها فرصة الالتقاء بالشركات العالمية وتبادل الخبرات، إلى جانب استكشاف فرص التوسع والتوزيع خارج الدولة.

وأشار إلى أن الصندوق قدّم دعماً ملموساً من خلال تسهيل المشاركة في المعارض الكبرى، ودعم تواجد المنتجات في الجمعيات داخل دولة الإمارات عبر تخفيض الرسوم وتكاليف التسجيل، مؤكداً أن هذه التسهيلات أسهمت في تعزيز انتشار المنتج محلياً، ووضع أسس للتوسع المستقبلي.