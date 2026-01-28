صقر غباش يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية في أذربيجان

أبوظبي في 28 يناير/ وام / استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي الدكتورة صاحبة غافاروفا رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان الصديقة، على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الثانية من منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، التي ينظمها المجلس تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، تحت عنوان "تمكين المرأة من أجل مجتمعات متماسكة وشاملة: من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط “بمشاركة رؤساء برلمانات ووفود برلمانية ومنظمات مجتمعية إقليمية ودولية من دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة الأورو متوسطية.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية العلاقات البرلمانية بين الجانبين والتي تواكب العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية أذربيجان، في ظل حرص قيادتي البلدين على ترسيخ هذه العلاقات في شتى المجالات.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التواصل بين المجلسين، وتبادل الزيارات والفعاليات البرلمانية، وعقد لقاءات برلمانية ثنائية بغرض التنسيق البرلماني خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وفي بداية اللقاء رحب معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بمعالي الدكتورة صاحبة غافاروفا رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان، والوفد المرافق لها، مثمنا مشاركتها في أعمال منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي تستضيفه دولة الإمارات بتنظيم من المجلس الوطني الاتحادي.

واستعرض معاليه مسيرة تمكين المرأة في دولة الإمارات ومشاركتها في العمل البرلماني، مشيرا إلى أنه وبفضل دعم القيادة الرشيدة للدولة فإن نسبة عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي بلغت 50 بالمائة من عدد أعضاء المجلس، وهذا يرجع إلى الدعم الكبير الذي حظيت به المرأة منذ تأسيس دولة الإمارات.

من جانبها أعربت معالي رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان عن سعادتها بوجودها في دولة الإمارات وفي المجلس الوطني الاتحادي، مشيدة بما حققته الإمارات من إنجازات، خاصة في مجال تمكين المرأة في العمل البرلماني.

وأكدت أهمية منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي تستضيفه دولة الإمارات بتنظيم من المجلس الوطني الاتحادي.

حضر اللقاء سعادة كل من: سمية السويدي، ومني بن طحنون ، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي. وسعادة عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني وسعادة طارق المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.