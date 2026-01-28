جمعية الصحفيين تحتفي بـ 26 عاما من التأسيس بإطلاق "متحف المانشيت" و"صالة الريش" وإعفاء أعضاء من الرسوم

دبي في 28 يناير / وام / أعلنت فضيلة المعيني رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية عن إطلاق مبادرتين نوعيتين هما "متحف المانشيت والغلاف" و"صالة الريش والظل" بالتزامن مع قرار مجلس الإدارة بإعفاء عدد من الأعضاء المتميزين من رسوم تجديد العضوية التي مضى عليها فترة طويلة تقديرا لعطائهم، وذلك خلال احتفال الجمعية في مقرها بدبي بمرور 26 عاما على تأسيسها تحت شعار "الكلمة.. أمانة ومسؤولية"، بحضور نخبة من الإعلاميين والمثقفين في حدث استحضرت فيه الجمعية مسيرتها الحافلة بالإنجازات ودورها في ترسيخ المهنية وصون الذاكرة الوطنية.

وكشفت المعيني أن إطلاق "متحف المانشيت والغلاف" يأتي استجابة لحاجة ملحة لتوثيق الذاكرة الصحفية الإماراتية، معتبرة أن العناوين والأغلفة لم تكن يوما مجرد نصوص وصور بل مرآة للمراحل التاريخية وشاهداً حياً على التحولات الوطنية والإنسانية ومحطات صنع الرأي العام، حيث يقدم المتحف الصحافة بوصفها قصة متكاملة تمكن الأجيال الجديدة من إدراك كيفية تشكل الخطاب الإعلامي بما يعزز ثقافة القراءة النقدية، في حين تحتفي مبادرة "صالة الريش والظل" بفن الرسم الصحفي والكاريكاتير باعتباره جزءا أصيلا من المشهد الإعلامي يختصر القضايا الكبرى بخطوط ورسائل ذكية تكمل الكلمة ولا تنافسها.

وأكدت رئيسة مجلس الإدارة أن هذه المبادرات تندرج ضمن رسالة الجمعية التي تتجاوز الدعم المهني لتمتد إلى صون الموروث الإعلامي وفتح آفاق للإبداع الثقافي انسجاما مع رؤية الإمارات التي تعد الثقافة استثماراً مستداماً، متوقعة تفاعلا واسعا من الصحفيين والباحثين مع هذه المشاريع التي تخاطب الذاكرة والوجدان وتفتح مساحات للحوار بين الأجيال، وأشارت في الوقت ذاته إلى أن قرار إعفاء الأعضاء القدامى والمتميزين من الرسوم يأتي ضمن حزمة خدمات تستهدف تعزيز مشاركتهم الفاعلة في أنشطة الجمعية.

وشددت المعيني خلال كلمتها على أن الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للإعلام والإعلاميين أسهم بشكل مباشر في تعزيز المسيرة الإعلامية ورفع مستوى المهنية وتوفير بيئة ملائمة للإبداع جعلت من الإمارات نموذجاً يحتذى به إقليمياً ودولياً، لافتة إلى أن شعار الاحتفالية "الكلمة.. أمانة ومسؤولية" يمثل مبدأً راسخاً تعمل الجمعية على تجسيده لضمان نقل الحقيقة وتعزيز الوعي المجتمعي والحفاظ على المعايير المهنية، وأكدت عزم الجمعية المضي قدماً في توسيع شراكاتها وبرامج التدريب والتأهيل مع الحفاظ على دورها الريادي في توثيق الإنجازات الوطنية.

وتضمنت الاحتفالية معرضاً توثيقياً استعرض مراحل تطور الإعلام الإماراتي منذ تأسيس أولى المؤسسات الصحفية، متيحا للزوار الاطلاع عبر الصور والوثائق والمخطوطات على جهود الإعلاميين في تغطية الأحداث الوطنية ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى سرد توثيقي لأبرز مبادرات الجمعية في التدريب وحفظ التاريخ، كما شهد الحفل فقرات قدم خلالها إعلاميون مخضرمون شهاداتهم وتجاربهم الميدانية والتحديات التي واجهوها في سبيل الحفاظ على رسالة الإعلام وخدمة المجتمع.