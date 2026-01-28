"مجموعة عمل الإمارات للبيئة" تبحث تحديات تخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر

دبي في 28 يناير / وام / استهلت مجموعة عمل الإمارات للبيئة أجندة فعالياتها لعام 2026 بتنظيم جلستها الحوارية الأولى في دبي تحت عنوان "توسيع ونشر نطاق الطاقة المتجددة .. تكامل الطاقة النظيفة واستقرار شبكات الطاقة"، حيث دعت الدكتورة حبيبة المرعشي العضو المؤسس ورئيسة المجموعة إلى ضرورة ضمان أن يكون الانتقال نحو الطاقة النظيفة جريئاً وموثوقاً وشاملاً، مؤكدة التزام المجموعة بتوفير منصات تحول المعرفة إلى حلول عملية للتنمية المستدامة، وذلك وسط حضور واسع من صانعي السياسات والخبراء وممثلي القطاعين الأكاديمي والخاص إلى جانب طلبة مدارس.

وركزت النقاشات على الآليات الفاعلة لدمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن الشبكات القائمة مع ضمان المرونة والاستقرار، حيث استعرض المتحدثون حلولاً تقنية وتنظيمية شملت الاستثمار في الشبكات الذكية وأنظمة التخزين المتقدمة وإدارة الطلب، إضافة إلى تسليط الضوء على دور الهيدروجين الأخضر كمخزن طويل الأمد للطاقة وداعم رئيسي لجهود إزالة الكربون، فيما تناول المجتمعون التحديات التي تواجه القطاع عالمياً، وفي مقدمتها تقلب الإنتاج وضغوط الشبكات ومحدودية التخزين، مشددين على أن المعالجة تتطلب تخطيطاً متكاملاً وجاهزية رقمية عالية وتعزيزاً للتعاون الإقليمي.

وفي خطوة لدمج الشباب في الحوار المناخي، تضمنت الفعالية مناظرة طلابية بين مدرستين عضوتين في المجموعة ناقشت جدوى الطاقة المتجددة، مما عكس مستوى متقدماً من التفكير النقدي لدى الطلبة، وذلك ضمن الحدث الذي استضافه فندق "تو سيزونز" ليكون بمثابة انطلاقة لسلسلة جلسات تعتزم المجموعة تنظيمها هذا العام لدعم النقاش المستنير حول الاستدامة والعمل المناخي وانتقال الطاقة.