"قرية الأضواء" تنطلق غدا بأعمال فنية ومجسمات ضوئية لفنانين عالميين

الشارقة في 28 يناير/ وام / أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة عن الانطلاق المبكر لقرية الأضواء غدا ضمن الدورة الخامسة عشرة من مهرجان أضواء الشارقة 2026 الحدث السنوي المميز الذي يجمع بين الفن والإبداع للاحتفاء بالثقافة والتراث الإماراتي والمقرر افتتاحه رسميا في 3 فبراير المقبل.

ويضيء المهرجان سماء الإمارة بعروضه الفنية والضوئية ويحوّل معالمها وصروحها إلى لوحات حية تتناغم فيها الأضواء مع التفاصيل المعمارية تستمر حتى 15 فبراير 2026.

وتقدم "قرية الأضواء" هذا العام برنامجاً تفاعلياً حافلاً يمتد لأول مرة حتى أول بضعة أيام من شهر رمضان المبارك – 22 من فبراير ليصل عدد إجمالي الأيام إلى 25 يوما، وتضم عدداً من الأعمال الفنية والمجسمات الضوئية لفنانين عالميين ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال إلى جانب الفعاليات والبرامج التفاعلية التي تقدمها القرية لزوارها من مختلف الأعمار.

وقال سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: تأتي قرية الأضواء لتُكمل رؤية مهرجان أضواء الشارقة من خلال ما تقدمه من فعاليات وتجارب إبداعية تُضفي بُعداً فنياً وحيوياً على معالم الإمارة وتُرسّخ مكانتها كوجهة ثقافية وسياحية وفنية متجددة.

وأضاف: من خلال القرية نفتح وجهة عائلية ترفيهية متكاملة تلبي تطلعات سكان وزوار إمارة الشارقة من داخل الدولة وخارجها وفي الوقت ذاته تدعم المبادرات الشبابية والمشروعات الوطنية بما يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز منظومة الإبداع والابتكار ودعم الحراك الاقتصادي والمجتمعي المرتبط بالقطاعين السياحي والتجاري.

يشار إلى أن قرية الأضواء في نسخة هذا العام تشهد مشاركة عدد كبير من المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة المتنوعة من حيث الخيارات والتجارب التي تلبي اهتمامات زوار القرية والمهرجان على حدّ السواء ليصل عددها لأكثر من 75 مشروعاً وطنياً مختلفاً ما بين مشاريع بيع الأطعمة والمشروبات بأنواعها المختلفة ومشاريع البيع بالتجزئة وغيرها الكثير متيحة مساحةً ترحيبيةً للمشاريع الناشئة والعلامات التجارية المعروفة في كل عام مما يعزّز دور المهرجان في دعم رواد الأعمال المحليين وتوفير منصة تفاعلية مع الجمهور مؤكداً على مساهمة الحدث الحيوية في الحراك الاقتصادي والمجتمعي للإمارة على المدى البعيد.

وتتنوّع التجارب في القرية معرض التجارب الضوئية للفنان الياباني ياسوهيرو تشيدا الذي يشارك بمجموعة من الأعمال الفنية الضوئية المميزة والتي تقدم تجارب بصرية تفاعلية تمزج بين الضوء و الفن والتكنولوجيا وتعكس مفاهيم الإبداع و التفاعل المجتمعي والاستدامة ضمن تجربة حسية غامرة موجهة لمختلف فئات الجمهور وتتوفر تذاكر هذا المعرض في موقع الفعالية إلى جانب أعمال فنية ومجسمات ضوئية أخرى لفنانين عالميين آخرين منتشرة في مختلف أنحاء القرية لتثري التجربة البصرية والفنية لزوارها.

ويمثل حفل افتتاح مهرجان أضواء الشارقة 2026 يوم 3 فبراير الانطلاقة الرسمية للعروض الضوئية والتجارب التفاعلية المنتشرة في مختلف أرجاء الإمارة ففي هذا العام ستشهد إمارة الشارقة عروضاً وتجارب ضوئية في 13 موقعاً مختلفاً في أنحاء الإمارة ومنها دارة الدكتور سلطان القاسمي وواجهة المجاز المائية ومنطقة الجادة ومسجد الشارقة وواجهة كلباء المائية وشلال خورفكان وحصن الذيد والحدائق المعلّقة في كلباء ومسجد الطياري والسوق العام بالحمرية وسد الرفيصة وبيت الحكمة وحصن الشارقة.

و يهدف المهرجان، الذي أصبح علامة بارزة ضمن أجندة الفعاليات الثقافية والترفيهية في الشارق، إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للفن والثقافة والسياحة من خلال تقديم عروض مشوقة تمزج بين الفن والتكنولوجيا والثقافة، لتوفر تجربة غامرة تستمتع بها العائلات والزوار من جميع الفئات.

وتحكي العروض الضوئية والتجارب التفاعلية قصة بدأت منذ أكثر من 200,000 عام محفورة في صخور مليحة وجبل الفاية والعديد من المواقع الأثرية الأخرى التي استوطنها الإنسان الأول هذه القصة تحكي عن مجتمع ينتمي إلى إمارة الشارقة ومكان كان دائمًا يتسع لمن يبحث عن المعنى والارتباط والهوية ومن خلال الضوء يعكس المهرجان هذا الشعور بالانتماء عبر الزمن وعبر الطبيعة وعبر المجتمعات المختلفة.