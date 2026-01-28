"إكسبوجر 2026" يطلق "منصة حضارة" للمرة الأولى

الشارقة في 28 يناير/ وام / يطلق المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر" هذا العام "منصة حضارة" لأول مرة، والتي تحتضن إلى جانب "المنصة إكس" عدداً من الجلسات الحوارية والخطابات المتخصصة ضمن برنامج معرفي يضم أكثر من 126 خطاباً وحواراً وجلسة نقاشية تقام في الفترة من 29 يناير حتى 4 فبراير المقبل في الجادة بالشارقة.

ويقدم المهرجان تدريبات عملية تركز على تطوير المهارات وصقل المسارات المهنية في عالم السرد القصصي البصري من خلال 72 ورشة عمل وأكثر من 280 جلسة تقييم سير فنية وذلك في إطار رؤيته لتمكين المشاركين ودعم نموهم المهني والإبداعي.

وتستضيف "المنصة إكس" مجموعة من الجلسات النقاشية والحوارات والخطابات الملهمة من بينها جلسة نقاشية بعنوان "قصص الهجرة والثقافة والإنسانية " تناقش التصوير الفوتوغرافي بوصفه جسراً بين اليونان والشرق الأوسط والمجتمع الدولي وذلك في إطار استضافة مدينة أثينا ضيف شرف "اكسبوجر 2026".

وتقدم المصورة الصحفية كيانا هايري حواراً بعنوان "كيف تعيش الحرية في أفغانستان" تستعرض فيه تجارب ميدانية توثق حياة النساء ودور الصورة في الحفاظ على الذاكرة مع مراعاة المنهجيات الأخلاقية لتوثيق المجتمعات والتي تشمل موافقة الطرف الآخر واعتبارات السلامة.

ويتناول حوار "كيفية بناء الثقة في الأماكن الصعبة" تجربة المصور الدكتور توماش توماشيفسكي في العمل داخل بيئات حسّاسة لا تُرحّب بوجود الكاميرا حيث يبين كيف يسهم الصبر والحضور والمسؤولية في اكتساب الثقة والحصول على الموافقة بالتصوير من خلال قراءة المكان وتخفيف التوتر وتأسيس علاقة حقيقية تضمن تصوير الأشخاص بكرامة وتحمي القصص من الاستغلال.

وتحتضن "منصة حضارة" مجموعة من الجلسات والحوارات بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين من بينهم غلين غاينور الرئيس التنفيذي لمجموعة "هوليوود فينتشرز" و أوديسا راي المنتجة الحائزة على جائزة الأوسكار وآيتن ميرزويفا من شريكة "فاسكوني أركيتكتس" في جلسة بعنوان "تسخير القوة الناعمة" لمناقشة دور القصص والصور في تعزيز التفاهم والتعاطف والحوار العابر للحدود الثقافية والجغرافية.

وتستضيف جلسة "كشف السر التجاري: مفارقة الحفاظ على البيئة" المخرج إبراهيم جوفي والصحفي الاستقصائي الدكتور آدم كروز لمناقشة سبل ترجمة الصحافة الاستقصائية إلى سرد وثائقي والمناهج العملية للأخلاقيات والموافقة والمساءلة في أفلام الحياة البرية.

وينظم المهرجان 72 ورشة عمل منها ورشة بعنوان "مسرح الحياة اليومية" يقدّمها المصور فينييت فوهرا وتتضمن مقاربة عملية لتحويل المشاهد اليومية العابرة في الشارع إلى صور فوتوغرافية من خلال الملاحظة والتوقيت والرؤية الإبداعية كما يقدّم مصور المناظر الطبيعية محمد عنبتاوي ورشة "المناظر الطبيعية: التصوير الفوتوغرافي: الرؤية والتقنية" ويستعرض فيها نهجاً شاملاً لصياغة صور طبيعية معبّرة تجمع بين الحس الفني والتقنية العملية.

واستمكالاً للبرنامج العملي وبمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين يقدم "اكسبوجر 2026" 280 جلسة تقييم للسير الفنية متيحاً للمشاركين فرصة تفاعل فردي مباشر مع محرري الصور وخبراء التصوير للحصول على ملاحظات احترافية تسهم في صقل الرؤية الفنية ورفع جودة المشاريع وتوسيع الآفاق المهنية وبناء الثقة وتوجيه المسار الإبداعي بخطوات عملية قابلة للتنفيذ.