عمار بن حميد يحضر أفراح المزروعي

أبوظبي في 28 يناير/ وام / حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه سهيل بن سهيل بن فارس المزروعي بمناسبة زفاف نجلة عيسى إلى كريمة معالي سهيل بن محمد المزروعي وذلك في مركز أدنيك أبوظبي.

وهنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

كما حضر حفل الاستقبال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وسعادة الدكتور مروان المهيري، مدير عام الديوان الأميري بعجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، الذين باركوا للعريسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية مكللة بالبهجة والسعادة.