النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي يلتقي رئيس مجلس النواب في البحرين

أبوظبي في 28 يناير/ وام / التقى سعادة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجموعة المجلس في الجمعية البرلمانية الآسيوية، معالي أحمد سلمان المسلم رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة، وذلك على هامش مشاركة وفد المجلس في الجلسة السادسة عشرة للجمعية المنعقدة في العاصمة المنامة.

وتم خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات الأخوية والثنائية والبرلمانية التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، وعلى التعاون الراسخ بين المجلسين في مختلف مجالات العمل البرلماني، لا سيما في المشاركات البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب سعادة الدكتور طارق الطاير عن تقديره للدور الذي تضطلع به مملكة البحرين في تعزيز العمل البرلماني الخليجي والإقليمي والدولي، مشيدا برئاستها الفاعلة للعديد من الاتحادات والمنظمات البرلمانية، ونجاحها في استضافة وتنظيم الفعاليات البرلمانية على مختلف المستويات.

حضر اللقاء وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم سعادة كل من: الدكتورة نضال محمد الطنيجي نائب رئيس المجموعة، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، وفاطمة علي المهيري، ومحمد عيسى الكشف.