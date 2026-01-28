التايكواندو تشعل أجواء التحدي بين 6 فرق من 5 دول عربية في "عربية السيدات 2026"

الشارقة في 28 يناير/ وام / تنطلق منافسات التايكواندو في 10 فبراير المقبل ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وتُقام خلال الفترة من 2 حتى 12 فبراير في إمارة الشارقة بمشاركة 63 فريقاً من 16 دولة عربية يتنافسون في 9 ألعاب فردية وجماعية.

وتُسجّل رياضة التايكواندو حضورها للمرة الأولى ضمن برنامج الدورة بعد اعتماد منافساتها بتصنيف (G1) الدولي من الاتحاد الدولي للتايكواندو في خطوة تمنح البطولة بُعداً فنياً وتنافسياً معترفاً به دولياً وتفتح المجال أمام اللاعبات لحصد نقاط تصنيف دولية.

وتشهد منافسات التايكواندو مشاركة 6 فرق تمثل 5 دول عربية هي: نادي الشارقة الرياضي للمرأة ونادي الفجيرة للفنون القتالية - الإمارات - ونادي البديع للسيدات - البحرين - ونادي غاز الشمال - العراق - ونادي الفتاة الرياضي - الكويت - ونادي الوداد الرياضي - المغرب - في مشاركة تعكس تنوّع المدارس الفنية وتنامي حضور التايكواندو النسائي عربياً.

وتُقام منافسات التايكواندو في نادي خورفكان للمعاقين الذي يستضيف النزالات الرسمية للعبة كما تُجرى التدريبات الرسمية للفرق المشاركة في الموقع ذاته ضمن بيئةٍ مجهّزة وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية بما يضمن الجاهزية الطبية والتحكيمية المطلوبة لمنافساتٍ مُصنّفة دولياً.

وأكد سعادة عبد الله صالح النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين أن منشآت النادي وفرق العمل مسخّرة لتقديم استضافة على أعلى المعايير تجمع بين التنظيم الدقيق وخصوصية المكان التي تمنح الوفود تجربة متكاملة داخل الصالات وخارجها.

وتدعو مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة الجمهور وعشاق الرياضات القتالية إلى حضور المنافسات ومتابعتها من قلب الحدث وتشجيع اللاعبات العربيات في أجواء تنافسية تعكس تطور رياضة المرأة عربياً.

ويُعد إدراج التايكواندو بتصنيف (G1) خطوة متقدمة في مسيرة تطور دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات لما يتيحه من فرص للاحتكاك بمستويات تنافسية عالية ورفع الجاهزية الفنية للأندية والمنتخبات النسائية العربية.

ويأتي تنظيم منافسات التايكواندو ضمن رؤية الدورة الهادفة إلى الارتقاء بألعاب الدفاع عن النفس النسائية وتعزيز حضور المرأة العربية في رياضات ذات طابع احترافي دولي وترسيخ مكانة الشارقة بوصفها منصة عربية قادرة على استضافة منافسات معتمدة وفق أفضل الممارسات التنظيمية.