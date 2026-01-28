معرض "الذيد الزراعي 2026" ينطلق غداً في مركز إكسبو الذيد

الشارقة في 28 يناير/ وام / تنطلق غداً في مركز إكسبو الذيد فعاليات الدورة الثالثة من "معرض الذيد الزراعي" الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية ويستمر على مدى أربعة أيام بمشاركة أكثر من 40 شركة رائدة ونخبة من المتخصصين والمزارعين والجهات الحكومية والأسر المنتجة ورواد الأعمال في حدث يرسخ مكانة إمارة الشارقة كمركز داعم للتنمية الزراعية المستدامة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

ويجمع المعرض تحت مظلته نخبة من الجهات الفاعلة في مجالات الزراعة الحديثة والإنتاج الحيواني والأنشطة المرتبطة بسلاسل القيمة الزراعية حيث يهدف إلى توفير منصة مهنية متخصصة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة ودعم المزارعين والمنتجين المحليين بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي الوطني.

وتستعرض الجهات المشاركة في المعرض مجموعة واسعة من الحلول والخدمات المرتبطة بالقطاع الزراعي تشمل التقنيات الزراعية الحديثة وأنظمة الري والمدخلات الزراعية إلى جانب المبادرات الداعمة للإنتاج المحلي بما يوفر بيئة متكاملة تخدم المزارعين والمستثمرين والمهتمين بالقطاع.

ويسهم المعرض في تعزيز الوعي بأهمية الزراعة المستدامة ودعم التوجه نحو الابتكار في الإنتاج الزراعي وترسيخ مكانة إمارة الشارقة كمركز رائد في دعم المبادرات التي تخدم الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المتوازنة كما يستقطب الحدث مختلف الأطراف المعنية ضمن سلسلة الإمداد الزراعي بما يشمل المزارعين وأصحاب المزارع والمهندسين الزراعيين والخبراء والباحثين إلى جانب الجهات الحكومية والمهتمين بالقطاع الزراعي.

وتضم قائمة العارضين مربّي المواشي والنحل والمتخصصين في الزراعة المائية وشركات الزراعة الحضرية وموردي المبيدات والأسمدة وشركات إنشاء البيوت البلاستيكية ومصنعي الآلات الزراعية الثقيلة ومزودي أنظمة الري وشركات البذور والحماية النباتية إضافة إلى جهات التخزين والخدمات اللوجستية وقطاعات تجهيز وتعبئة المنتجات والمؤسسات الأكاديمية والجمعيات التعاونية ويتيح هذا التنوع بيئة تفاعلية للتواصل المباشر بين المزارعين والمنتجين وصناع القرار بما يدعم تبادل الخبرات وبناء الشراكات وإبرام الصفقات.