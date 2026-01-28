النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي يلتقي رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان

المنامة في 28 يناير/ وام / التقى سعادة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجموعة المجلس في الجمعية البرلمانية الآسيوية، معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان الشقيقة، وذلك على هامش مشاركة الوفد في الجلسة السادسة عشرة للجمعية التي تستضيفها مملكة البحرين.

وتم خلال اللقاء الذي حضره سعادة محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، التأكيد على ما تشهده علاقات الأخوة الراسخة والتعاون الإستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان من تطور ونمو متواصل في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق والتشاور حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المدرجة على جدول أعمال الجمعية البرلمانية الآسيوية، بما يسهم في دعم المصالح المتبادلة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين.