فيفا.. قفزة تاريخية في السوق العالمي لانتقالات اللاعبين خلال 2025

زيوريخ في 28 يناير/ وام / أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، اليوم، صدور نسخة عام 2025 من تقرير الانتقالات حول العالم، والذي سجل أرقاماً قياسية تاريخية في عدد الانتقالات الدولية وحجم الإنفاق، بالتزامن مع إطلاق الموقع الإلكتروني التفاعلي للتقرير.

وشهد عام 2025 تسجيل 86158 انتقالاً دولياً في فئات الرجال والسيدات والهواة، في أعلى حصيلة سنوية على الإطلاق.

وللمرة الأولى، تجاوز إنفاق الأندية على رسوم الانتقالات الدولية حاجز 10 مليارات دولار أمريكي، ليصل إلى 13.11 مليار دولار أمريكي، بزيادة تفوق 50% مقارنة بعام 2024، وارتفاع نسبته 35.6% عن الرقم القياسي السابق المسجل عام 2023.

وفي كرة القدم الاحترافية للرجال، بلغ إجمالي الإنفاق على رسوم الانتقالات 13.08 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى رقم سنوي مسجل، حيث تصدرت أندية إنجلترا قائمة الأكثر إنفاقاً بواقع 3.82 مليار دولار للانتقالات الواردة، مقابل تحصيل 1.77 مليار دولار من الانتقالات الصادرة، فيما جاءت الأندية البرازيلية في صدارة عدد الصفقات بإجمالي 1190 انتقالاً وارداً و1005 انتقالات صادرة.

وسجل عام 2025 رقماً قياسياً في عدد الأندية التي دفعت رسوماً مقابل انتقالات واردة بواقع 1214 نادياً، إلى جانب 1495 نادياً تلقى رسوماً مقابل انتقال صادر واحد على الأقل.

وعلى صعيد كرة القدم الاحترافية للسيدات، واصل القطاع نموه المتسارع، حيث بلغ إجمالي الإنفاق 28.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة تجاوزت 80% مقارنة بعام 2024، مع تسجيل 2440 انتقالاً دولياً بارتفاع نسبته 6.3%، شملت 756 نادياً حول العالم.

أما انتقالات اللاعبين الهواة، فقد سجلت 59162 انتقالاً دولياً خلال عام 2025، بزيادة 9.4% عن العام السابق، وشملت جميع الاتحادات الوطنية الـ 211 المنضوية تحت مظلة FIFA باستثناء اتحادين، وتصدرت ألمانيا قائمة الدول الأكثر استقبالاً للاعبي الهواة بواقع 7041 انتقالاً.

ويقدم تقرير الانتقالات حول العالم 2025 تحليلاً شاملاً لسوق الانتقالات الدولية، متناولاً أنواع الصفقات والرسوم وخصائص اللاعبين والعقود، إضافة إلى قسم خاص بالتجارب التدريبية القصيرة، التي أدرجت للمرة الأولى ضمن التقرير.