"جرانديوس" : إستراتيجيات الأمن الغذائي ساهمت في التوسع لـ 47 فرعا في مختلف إمارات الدولة

دبي في 28 يناير / وام / أكد مصعب عبود، الرئيس التنفيذي لشركة "جرانديوس"، أن الإستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات في قطاعي الغذاء والأمن الغذائي شكلت المحرك الرئيسي والركيزة الأساسية لتوسع الشركة، ومكنتها من بناء رؤية مستقرة أسفرت عن نمو عملياتها وصولاً إلى 47 فرعا في مختلف إمارات الدولة.

وأوضح عبود في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مشاركته في فعاليات معرض "جلفود 2026" المقام حالياً في دبي، أن السياسات الحكومية المرنة، والدعم الاستثماري، والتركيز المستمر على استدامة سلاسل الإمداد والابتكار في قطاع التجزئة، عوامل أتاحت للشركة تطوير نموذج تشغيلي مرن وقابل للتوسع يواكب تطلعات السوق الإماراتي المتنامية.

وحول إستراتيجية العمل، أشار الرئيس التنفيذي إلى حرص "جرانديوس" على المواءمة التامة مع رؤية الإمارات للأمن الغذائي، عبر تنويع مصادر التوريد، ودعم المنتجات المحلية، والاستثمار في أنظمة تشغيل متطورة تضمن استمرارية توفر السلع بأعلى معايير الجودة والسلامة.

وفي ما يتعلق بالمشاركة في "جلفود"، لفت إلى أن المعرض يمثل جزءاً محورياً من خطط الشركة، كونه يتيح بناء شراكات إستراتيجية مع موردين ومصنعين عالميين، والاطلاع على أحدث الابتكارات التي تدعم التوسع الإقليمي وتحسن كفاءة سلاسل التوريد.

وكشف "عبود" عن ملامح الخطط المستقبلية للشركة، موضحاً أنها تركز على التوسع المدروس داخل الدولة، وتطوير تجربة تسوق أكثر ذكاء وابتكارا، مع تعزيز الحضور في المجتمعات الحيوية لتقديم تجربة متكاملة تضع احتياجات العميل في صدارة الأولويات.