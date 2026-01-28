"لقاء مارس 2026" يناقش تحديات العيش المعاصر تحت شعار "بيننا، العالم"

الشارقة في 28 يناير/ وام / أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن ثيمة الدورة المقبلة من "لقاء مارس 2026" التي تأتي تحت عنوان "بيننا، العالم"، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 27 إلى 29 مارس القادم في مدرسة القاسمية بالشارقة.

وتركّز الدورة الجديدة على التحديات المتزايدة التي تواجه أنماط العيش المختلفة حول العالم، بما في ذلك الاضطرابات الاجتماعية، والتدهور البيئي، وأشكال الإقصاء المُمنهج والتغريب، حيث يشكّل اللقاء مساحة مفتوحة للتفكير المشترك والبحث عن استجابات فاعلة لهذه القضايا المعاصرة.

ويجمع "لقاء مارس" نخبة من الفنانين والكتّاب والباحثين وأصحاب المبادرات المجتمعية، بهدف تبادل الأفكار والحوارات والتأمل في سُبل إعادة صياغة علاقتنا بالعالم وبالآخرين، عبر جلسات حوارية ومحاضرات وعروض أدائية.

ويتناول المشاركون إسهامات التقاطعات التاريخية بين اللغة والجغرافيا والاقتصاد وأشكال التنظيم الاجتماعي في تشكيل واقعنا المعاصر، وما تتيحه هذه التقاطعات من إمكانات لفهم هذا الواقع ومساءلته، كما يستقصي اللقاء سُبل تفعيل هذه التقاطعات من خلال طرح أسئلة حول دور القرابة والذاكرة والفكاهة في الحفاظ على التواصل الإنساني، حتى في لحظات تصدّع الحكايات المشتركة أو تلاشيها.

ويسلّط اللقاء الضوء على أشكال التناقل المعرفي المتنوعة، سواء الشفاهية أو البصرية أو الصوتية أو الأدبية أو الأرشيفية، بوصفها أدوات قادرة على تتبّع حركة المعرفة والتجربة بين البشر والأمكنة.

ويُقام "لقاء مارس 2026" في مدرسة القاسمية، التي شُيّدت عام 1950 وأُعيد تأهيلها، لتشكّل فضاءً ملائماً للتفكير وتبادل الآراء، وتسليط الضوء على الروابط الهشّة التي تجمع الأفراد والمجتمعات، واستحضار الإمكانات الإبداعية الكامنة فيها.