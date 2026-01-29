"الوطني لمكافحة المخدرات" يشارك في معرض الشرطة العسكرية

أبوظبي في 29 يناير /وام/ شارك الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، في معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي بسبل الوقاية من مخاطر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع آمن ومستقر.

وضم الجناح أكثر من 10 منصات تفاعلية متخصصة، تهدف إلى إشراك الزوار وتزويدهم بالمعلومات بأسلوب عصري ومبتكر، من بينها منصة القوانين والتشريعات لتعريف الجمهور بالأطر القانونية والجزاءات المتعلقة بقضايا المخدرات، وخدمة "مكافح" التي تتيح للجمهور التواصل وطلب المساعدة أو الإبلاغ في بيئة تضمن السرية والاحترافية، وتقنيات الواقع الافتراضي (VR) لتجسيد سيناريوهات واقعية تبرز مخاطر الإدمان وأثره على الفرد والمجتمع، ومنصة الوقاية الرقمية التي تركز على الجرائم الإلكترونية المرتبطة بترويج المخدرات وكيفية الحماية منها.

وأكدت الدكتورة لمياء أحمد حمدان الزعابي، ممثلة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات أن هذه المشاركة ترسخ مفاهيم الحماية من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، مع التركيز بشكل خاص على فئة الشباب.

وقالت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن الهدف من المشاركة في المعرض هو تعزيز الوعي الوقائي لدى فئات المجتمع، وتفعيل دور الفرد والأسرة كخط دفاع أول في بناء مجتمع محصن، وأطلاع الزوار على الأدوات اللازمة للتعامل مع هذه التحديات.