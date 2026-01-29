"الريف الشرقي" يتوج بلقب "إسقاط الصحون – مسدس رجال" ضمن البطولة الـ14 للرماية

أبوظبي في 29 يناير /وام/ اختُتمت أمس، منافسات مسابقة إسقاط الصحون "مسدس – فئة الرجال"، ضمن فعاليات البطولة الرابعة عشرة للرماية السنوية المقامة حالياً في نادي الريف للرماية بأبوظبي، والتي تتواصل منافساتها حتى 4 فبراير المقبل، وسط مشاركة واسعة ومستويات فنية متميزة.

وأسفرت النتائج عن تتويج فريق الريف الشرقي بالمركز الأول، فيما حلّ فريق الفجيرة في المركز الثاني، وجاء فريق الريف الجنوبي في المركز الثالث، وذلك بعد منافسات قوية اتسمت بالندية والتقارب في المستويات.

وشهدت المسابقة مشاركة 16 فريقاً بواقع 80 رامياً، ما أسهم في رفع وتيرة التنافس وإبراز التطور اللافت الذي تشهده رياضة الرماية، سواء على مستوى الأداء الفني أو الالتزام بقواعد المنافسة.

وأعرب قائد فريق الريف الشرقي عن سعادته بتحقيق المركز الأول، مؤكداً أن الفوز جاء ثمرة العمل الجماعي والاستعداد الجيد والتركيز العالي خلال المنافسات.

من جانبه، أكد قائد فريق الفجيرة أن حصول الفريق على المركز الثاني يعكس المستوى المتقدم الذي ظهر به الرماة، مشيراً إلى أن المنافسة كانت قوية حتى اللحظات الأخيرة.

بدوره، أوضح قائد فريق الريف الجنوبي أن المركز الثالث يعد دافعاً لمضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة، مشيداً بروح المنافسة والانضباط الفني الذي ميّز أجواء المسابقة.