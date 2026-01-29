محمد الشرقي يطلع على أنشطة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة وخططه الإستراتيجية

الفجيرة في 29 يناير /وام/ أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية دعم وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الاستثمار في الطاقات الشابة المتميزة في المجالات الرياضية والثقافية المختلفة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، سعادة الدكتور عبدالله علي آل بركت، نائب رئيس الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من اللاعبين الذين حققوا إنجازات بارزة خلال الموسم الرياضي 2025، ومن أبرزهم اللاعب عمار محمد السدراني، بطل الإمارات للرجال للعام الثالث على التوالي وبطل الإمارات للشطرنج السريع، والمنتخب الوطني.

وأكد سموه اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للقطاع الرياضي، ودعمه مختلف المبادرات والبرامج النوعية التي تسهم في تعزيز حضور المواهب المحلية على المستوى الرياضي الإقليمي والدولي.

واطلع سموه خلال اللقاء، على الإنجازات البارزة التي حققها النادي خلال الموسم الرياضي 2025، وعلى تقرير شامل عن النجاحات التي حققتها بطولة الفجيرة العالمية الأولى للشطرنج، التي أقيمت برعاية سموه وحققت صدى واسعًا على المستوى الدولي، بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة يمثلون 71 دولة، لتُسجّل كأقوى بطولة مفتوحة عالميًا خلال الموسم، بمتوسط تصنيف بلغ 2606 نقطة ضمن فئة "سوبر ستار".

كما استمع سموه إلى عرض حول الخطة الإستراتيجية للنادي، وأنشطته ورزنامته لموسم 2026، وجاهزيته لاستضافة المحطة النهائية من بطولة الجائزة الكبرى للاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج "WFCC-Fujairah Grand Prix".

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها إدارة النادي واللاعبون، مؤكدًا أهمية تحويل الخبرات والمهارات إلى مبادرات عملية تسهم في تطوير الأداء المؤسسي والنهوض بالقطاع الرياضي في الإمارة.

من جانبه وجه سعادة الدكتور عبدالله علي آل بركت، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة الشكر والتقدير لسموه على دعمه المتواصل للمجال الرياضي وللمواهب الوطنية.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.