مدير عام الجمارك: حريصون على دعم الابتكار وتبني الحلول التكنولوجية في العمل الجمركي

أبوظبي في 29 يناير /وام/ أكد سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن استضافة دولة الإمارات مؤتمر ومعرض التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية 2026، تعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الدولة في مجال العمل الجمركي، ودورها الريادي في دعم الابتكار وتبني الحلول التكنولوجية المتقدمة على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن المؤتمر يشكل منصة عالمية تجمع نخبة من المتخصصين والخبراء في مجالات العمل الجمركي والتقنيات والأنظمة الذكية المستخدمة في قطاعات الجمارك حول العالم، بما يتيح تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ومناقشة التحديات المتزايدة التي تواجه العمل الجمركي في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

وأكد أن رؤية دولة الإمارات تقوم على مواكبة المستقبل وتعزيز الجاهزية عبر الاستثمار في التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتبني أفضل التجارب العالمية وتطويرها بما يرسخ نموذجاً جمركياً متقدماً يجمع بين الكفاءة والأمن وسهولة الإجراءات، ويسهم في دعم حركة التجارة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد.

وأضاف أن دولة الإمارات قدمت خلال المؤتمر مبادرات نوعية تعكس ريادتها في الابتكار، من أبرزها إطلاق أول مفتش جمركي روبوت في العالم تحت مسمى "المفتشة مريم"، إلى جانب استعراض الحلول التقنية المتقدمة عبر منصة "جمارك الإمارات"، والتي تشمل أنظمة التعرفة الجمركية الذكية وأنظمة التخليص الجمركي المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والمطبّقة حالياً في منافذ الدولة.

وأشار إلى أن هذه الحلول تسهم في رفع كفاءة العمليات الجمركية، وتسريع إجراءات التفتيش والتخليص، وتعزيز الامتثال وحماية المجتمع، بما يواكب متطلبات التجارة العالمية الحديثة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد الفلاسي، التزام دولة الإمارات بمواصلة تطوير منظومتها الجمركية الذكية، وتعزيز الشراكات الدولية، والإسهام الفاعل في صياغة مستقبل العمل الجمركي العالمي، بما يدعم تحقيق التوازن بين أمن المجتمعات وتيسير حركة التجارة عبر الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

جدير بالذكر أن المؤتمر يعقد في مركز "أدنيك أبوظبي"، وتنظمه منظمة الجمارك العالمية، وتستضيفه الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.