جامعة عجمان تستضيف ورشة إقليمية حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير تعليم الصيدلة

عجمان في 29 يناير /وام/ استضافت جامعة عجمان، ممثلة بكلية الصيدلة والعلوم الصحية، الورشة الإقليمية التاسعة لتطوير أعضاء هيئة تدريس الصيدلة، التي هدفت إلى مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في تطوير تعليم الصيدلة، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في مجالات الصيدلة والعلوم الصحية.

وانعقدت الورشة على مدار يومين، بمشاركة أعضاء هيئة تدريس، وقيادات أكاديمية، ومشرفين إكلينيكيين، وباحثين من أكثر من عشرين مؤسسة تعليمية تمثل 8 دول، حيث جرى بحث أثر التقنيات الحديثة في أساليب التدريس والتقييم، وإعداد الكفاءات المهنية في القطاع الصحي.

ونُظمت الورشة بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة بمفوضية الاعتماد الأكاديمي، إلى جانب مجلس اعتماد تعليم الصيدلة في الولايات المتحدة، والجمعية الأميركية لكليات الصيدلة، في إطار دعم جودة التعليم ومواءمة برامج الصيدلة مع متطلبات الاعتماد الوطنية والدولية.

وتضمن برنامج الورشة جلسات علمية متخصصة تناولت الجوانب الأخلاقية والتنظيمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطوير المناهج التعليمية، ونماذج التعلّم القائم على الكفاءات، إضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعليم الصيدلة الإكلينيكية.

وأكد الدكتور خالد عسكر، مدير إدارة دعم الابتكار والبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنظيم الورشة ينسجم مع توجهات الوزارة لتعزيز جاهزية منظومة التعليم العالي، وتمكين الكوادر الأكاديمية من مواكبة التحولات المتسارعة، لا سيما في مجالات العلوم الصحية والتقنيات المتقدمة.

من جهته، أشار الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، إلى أن مؤسسات التعليم العالي تتحمل مسؤولية استشراف التحولات العلمية والتقنية، وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، مؤكدا أن الورشة تسهم في دعم الحوار المؤسسي القائم على السياسات التعليمية.