البحرين تجدد شراكتها 10سنوات مقبلة في "السباق إلى دبي" للجولف

المنامة في 29 يناير/ وام/ وقعت جولة دي بي ورلد للجولف اتفاقية شراكة متعددة السنوات مع اللجنة الأولمبية البحرينية، تقضي بإدراج بطولة بابكو إنرجيز البحرين ضمن الجدول العالمي لجولة دي بي ورلد و«السباق إلى دبي» لعشر سنوات مقبلة، تمتد حتى عام 2036.

وأُعلن رسمياً عن الاتفاقية أمس، بالتزامن مع انطلاق منافسات بطولة بابكو إنرجيز البحرين 2026، المقامة في النادي الملكي للجولف بالبحرين، والتي تبلغ قيمة جوائزها 2.75 مليون دولار أمريكي.

وتأتي البطولة عقب بطولتي دبي إنفيتيشنال وهيرو دبي ديزرت كلاسيك، أولى بطولات سلسلة رولكس لهذا الموسم، لتكون واحدة من سبع بطولات ضمن السلسلة الدولية لجولة دي بي ورلد هذا الموسم.

وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ورئيس الهيئة العامة للرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية: إن بطولة "بابكو إنرجيز البحرين" تمثل منصة تنافسية متميزة، توفر جوائز قيّمة ومساراً مرموقاً نحو البطولات العالمية الكبرى.

وأشار إلى أن تجديد اتفاقية الاستضافة لعشر سنوات مقبلة يعكس الثقة الدولية في القدرات التنظيمية لمملكة البحرين، ويؤكد الالتزام بتعزيز الشراكات الرياضية العالمية وتحقيق النجاح المستدام.

من جانبه، أكد توم فيليبس، المدير التنفيذي لجولة دي بي ورلد في منطقة الشرق الأوسط، أن البطولة رسخت مكانتها كحدث رئيسي في روزنامة الجولة و"السباق إلى دبي"، مشيراً إلى أن الشراكة طويلة الأمد مع اللجنة الأولمبية البحرينية وشركة "بابكو إنرجيز "والنادي الملكي للجولف تعكس رؤية استراتيجية لتقديم تجارب رياضية عالمية المستوى وتعزيز مكانة البحرين كوجهة رائدة للرياضة والسياحة والأعمال.

كما جرى التأكيد على استمرار النادي الملكي للجولف بالبحرين ملعباً مضيفاً للبطولة في عامي 2027 و2028.

بدوره أعرب وليد عبد الحميد العلوي، رئيس النادي الملكي للجولف، عن اعتزازه باستضافة بطولة بابكو إنرجيز البحرين 2026، مشيداً بالجهود المبذولة لإخراج الحدث وفق أعلى المعايير، ومتطلعاً إلى استمرار الشراكة مع جولة دي بي ورلد في السنوات المقبلة.