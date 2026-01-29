"مسيرة المحبة" تنطلق جوا احتفاء بالعلاقات الأخوية بين الإمارات والكويت

رأس الخيمة في 29 يناير/ وام / انطلقت اليوم "مسيرة المحبة" بمشاركة عدد من الطائرات التابعة لنادي الجزيرة للطيران، برأس الخيمة، متجهة إلى دولة الكويت الشقيقة، بمشاركة طيارين من دولة الإمارات ودولة الكويت، احتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وتجسيداً لمعاني التلاحم والمحبة بين الشعبين.

وقال الكابتن عادل يوسف صوفه الزعابي، مدير نادي الجزيرة للطيران، رئيس الوفد إن هذه المبادرة تعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بدولة الكويت الشقيقة، مؤكدا أن "مسيرة المحبة" تمثل رسالة وفاء ومحبة وسلام من أبناء الإمارات إلى أشقائهم في الكويت.

وأكد الكابتن الزعابي أن نادي الجزيرة للطيران يعتز بالمشاركة في هذه المبادرة الوطنية، التي تعد ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، وترسخ قيم المحبة والوحدة، وتعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات في تعزيز علاقاتها الأخوية مع محيطها الخليجي.