الفجيرة تستضيف السبت مهرجان كولومبيا للمسير الجبلي والمغامرات

الفجيرة في 29 يناير / وام / ينظم مركز الفجيرة للمغامرات بعد غد "السبت"، النسخة الأولى من مهرجان كولومبيا للمسير الجبلي والمغامرات في موقع حصن الحيل بإمارة الفجيرة، بمشاركة نحو 300 مغامر ومغامرة من مختلف دول الشرق الأوسط، في حدث يُقام للمرة الأولى على مستوى المنطقة.

ويأتي المهرجان ثمرة شراكة إستراتيجية بين مركز الفجيرة وشركة كولومبيا العالمية لمعدات المغامرات، ويمتد ليوم كامل، ويجمع نخبة المغامرين والمؤثرين وصنّاع المحتوى وقادة الفرق المتخصصة، على أن يُنظم سنوياً في إمارة الفجيرة.

وأوضح عمرو زين الدين، مدير مركز الفجيرة للمغامرات، أن الهدف من المهرجان هو تعزيز العمل المشترك بين الجهات والشركات والأفراد في قطاع المغامرات، وتوحيد المعايير المهنية، وإبراز الفجيرة كمنصة إقليمية رائدة في هذا المجال، من خلال التعريف بمساراتها الجبلية وتنوع تضاريسها وتاريخها وتراثها.

ويشمل المهرجان ثلاثة مسارات للمسير الجبلي: المسار السهل بطول 3 كم، والمسار المتوسط بين 5 و7 كم والمسار المتقدم بطول 23 كم ضمن مسار "الفرفار" الجديد، إضافة إلى فعاليات وورش عمل مصاحبة بعد الظهر تشمل التعريف بالطبيعة، واليوغا، والأنشطة الثقافية والتراثية، لتعزيز تجربة المشاركين.

وأكد زين الدين توفير حافلات للنقل الداخلي بين الإمارات، ضمن خطة لوجستية تراعي الاستدامة البيئية، مشيراً إلى أن المهرجان يسهم في تطوير خدمات المغامرات وتحسين جودتها، ويعزز مكانة الفجيرة كوجهة عالمية لعشاق المغامرات.