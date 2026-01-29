وفد ياباني يبحث مع الهلال الأحمر مجالات التعاون الإنساني

أبوظبي في 29 يناير/ وام/ اطلع وفد ياباني برئاسة كاتسو موتزوموتو نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي على مبادرات الهلال الأحمر الإماراتي حول العالم، وجهوده التنموية لتحسين جودة الحياة في العديد من الدول.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة أحمد ساري المزروعي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بمقر الهيئة، لكاتسو موتزوموتو والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان مجالات التعاون المشترك في المجال الإنساني والتنموي، وآفاق التنسيق المستقبلي فيما يخص المساعدات الإنسانية وتعزيز أثرها في المجتمعات المتأثرة بالكوارث والأزمات.